കോഴിക്കോട്: ഭര്‍ത്താവിനെ സൗദിയില്‍ കള്ളക്കേസില്‍ കുടുക്കി ജയിലില്‍ അടച്ചുവെന്ന പരാതിയുമായി കൊടുവള്ളി സ്വദേശിനി രംഗത്തെത്തി. താമരശ്ശേരി താലൂക്കില്‍ പെട്ട കിഴക്കോട്ടു നടക്കുന്നുമ്മല്‍ മുഹമ്മദ് അഷ്‌റഫാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷമായി സൗദിയിലെ ജയിലില്‍ കഴിഞ്ഞുപോരുന്നത്‌. കച്ചവട സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും കണക്കില്‍ പെടാത്ത പണം കണ്ടെത്തിയതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

കേസില്‍ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് കണ്ട് രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ് സൗദി സര്‍ക്കാര്‍ അഷ്‌റഫിനെ വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജയില്‍ മോചിതനാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സൗദിയിലെ സുലൈമാന്‍ സലാം അന്‍ഹ റബി എന്ന അഭിഭാഷകന്‍ മുഖേന ചില മലയാളികള്‍ കേസ് നടത്തിയതിന്റെ പേരില്‍ 38 ലക്ഷം റിയാല്‍ നല്‍കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ജയിലിലാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അഷ്‌റഫിന്റെ ഭാര്യ റെയ്ഹാനത്ത് ആരോപിച്ചു. ജയിലില്‍ കഴിയവേ അഷ്‌റഫിന്റെ കയ്യില്‍ നിന്ന് ബ്ലാങ്ക് പേപ്പര്‍ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങുകയും ഇതില്‍ ഇല്ലാത്ത തുക എഴുതി ചേര്‍ത്താണ് ഭര്‍ത്താവിനെ വീണ്ടും ജയിലിലടച്ചതെന്നും റെയ്ഹാനത്ത് പറയുന്നു. ഇതിന് പുറമെ കേസില്‍ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വിദേശ ബന്ധമുള്ള ചില മതനേതാക്കളും കുടുംബത്തെ കബളിപ്പിച്ച് വന്‍ തുക കൈപ്പറ്റിയെന്നും പിന്നീട് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും റെയ്ഹാനത്ത് ആരോപിച്ചു.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൗദി ഭരണാധികാരികള്‍ക്കും ഇന്ത്യന്‍ എംബസിക്കും പരാതി നല്‍കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജയില്‍ മോചിതനാവാതിരിക്കാന്‍ ചില മലയാളികള്‍ സ്‌പോണ്‍സറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് നിരന്തരം കേസുകള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുകയാണെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ നിരപരാധിത്വം ഭരണാധികാരികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാല്‍ മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മുഹമ്മദ് അഷ്‌റഫ്. ഇനിയും നീതി ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ പ്രായമായ രക്ഷിതാക്കളേയും മൂന്ന് കുട്ടികളേയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി അഷ്‌റഫിനെ കബളിപ്പിച്ച മലയാളിയുടെ വീട്ടിന് മുന്നില്‍ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹമിരിക്കുമെന്നും റെയ്ഹാനത്ത് പറയുന്നു.

Content Highlights: A native of Koduvalli, he was sent to Saudi Prison for four years