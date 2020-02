നെല്ലിയാമ്പതി: കാപ്പിത്തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കിടെ കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ തോട്ടം തൊഴിലാളിയായ ബംഗാള്‍ സ്വദേശി മരിച്ചു. നെല്ലിയാമ്പതി പോബ്സണ്‍ എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളിയായ കൊല്‍ക്കത്ത, ഫര്‍ഗനാസ് സ്വദേശിയായ ബുദ്ധു സര്‍ദാറിന്റെ ഭാര്യ അനിത(45) യാണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച കാലത്ത് ഏഴരയ്ക്കാണ് സംഭവം.

ഏഴു വര്‍ഷമായി നെല്ലിയാമ്പതിയിലെ തോട്ടം മേഖലയില്‍ ഭര്‍ത്താവിനോടൊപ്പം തൊഴില്‍ ചെയ്യുകയാണ് അനിത. ശനിയാഴ്ച കാലത്ത് എസ്റ്റേറ്റിലെ പ്രധാന ഗേറ്റിനു സമീപമുള്ള കാപ്പിത്തോട്ടത്തില്‍ 35 തൊഴിലാളികള്‍ കാപ്പിക്കുരു പറിക്കാന്‍ കയറിയത്. കുരു പറിക്കുന്നതിനിടെ ചെടികള്‍ക്കിടയില്‍ കിടക്കുകയായിരുന്ന രണ്ടു കാട്ടുപോത്തുകള്‍ ആള്‍പെരുമാറ്റം കണ്ട് ഓടുകയായിരുന്നു.

ഓടുന്നതിനിടെയാണ് അനിതയെ കൊമ്പുകള്‍ കൊണ്ട് കോര്‍ത്ത് എടുത്തെറിഞ്ഞത്. വീഴ്ച്ചയില്‍ ഗുരതരമായി പരിക്കേറ്റ അനിത(യെ ആദ്യം നെല്ലിയാമ്പതി കൈകാട്ടിയിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചു. ഡോക്ടറില്ലാത്തതിനാല്‍ 30 കിലോമീറ്റര്‍ ചുരം പാതയിറങ്ങി നെന്മാറ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.

മൃതദേഹം നെന്മാറ സാമൂഹ്യാരോഗ്യകേന്ദ്രം മോര്‍ച്ചറിയില്‍. മക്കള്‍: സംഗീത, സുമിത, ദീപു.

Content Highlights: A native of Bengal has died in a wild bison attack at Nelliampathi