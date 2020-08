കാസര്‍കോട്: ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിന് അടിമയായ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായ യുവാവ് നടുറോഡില്‍ കാണിച്ച പരാക്രമം നാട്ടുകാരെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കി. കാസര്‍ഗോഡ് ഉദുമ ടൗണിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഭവം നടന്നത്. കാസര്‍കോട്- ഉദ്ദുമ സംസ്ഥാന പാതയില്‍ സഹകരണബാങ്കിന് മുന്നിലായിരുന്നു ബംഗാളി യുവാവിന്റെ അതിരുവിട്ട പ്രകടനം.

ഉദുമയിലെ ലോഡ്ജ് മുറിയില്‍ താമസിക്കുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സ്വദേശിയായ യുവാവ് രാത്രി മുഴുവന്‍ ഉറങ്ങാതെ പബ്ജി കളിക്കുമെന്നാണ് കൂടെയുള്ളവര്‍ അറിയിച്ചത്. ഗെയിമിലെ ചലഞ്ചുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ ഇയാള്‍ മുറിയില്‍ ബഹളം വെച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് കൂടെയുള്ളവര്‍ ഇയാളെ ബേക്കല്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിച്ചിരുന്നു. പോലീസ് താക്കീത് നല്‍കി വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ രാവിലെയോടെ യുവാവ് വീണ്ടും അക്രമകാരിയാവുകയായിരുന്നു. മനോനില തെറ്റിയ യുവാവ് വാഹനങ്ങള്‍ തടഞ്ഞും റോഡില്‍ കിടന്നുരുണ്ടും മണിക്കൂറുകളോളമാണ് നഗരത്തില്‍ പരാക്രമം കാണിച്ചത്. റോഡിലിറങ്ങി ചരക്ക് ലോറിയുടെ വഴി തടഞ്ഞ യുവാവിനെ നാട്ടുകാര്‍ പിടികൂടി പോലീസില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചു. പിന്നീട് പോലീസ് ഇയാളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

