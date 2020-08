മേപ്പാടി: വയനാട് മുണ്ടക്കൈ ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനെത്തിയവരിൽ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനെത്തിയ സബ് കളക്ടറുള്‍പ്പടെ 150-ാളം ആളുകളോട് ക്വാറന്റീനില്‍ പോകാന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് മേപ്പാടിക്കടുത്ത് മുണ്ടക്കൈയില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടലുണ്ടായത്. ഉരുള്‍പൊട്ടലുണ്ടായതിന്റെ മറുഭാഗത്ത് കുറേ ആളുകള്‍ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവരെ സുരക്ഷിതമായിടത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതുള്‍പ്പടെയുളള രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം അവിടെ നടന്നിരുന്നു. അതില്‍ പങ്കെടുത്ത ഒരാള്‍ക്കാണ് ആന്റിജന്‍ പരിശോധനയില്‍ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്‍ ലോറി ഡ്രൈവറാണ്. ആ സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയായിരിക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിന് രോഗം പകര്‍ന്നതെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ അനുമാനം. ഇതോടെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത 150ഓളം പേര്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ പോകാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സബ്കളക്ടര്‍ വികല്‍ ഭരദ്വാജ് ദുരന്ത നിവാരണത്തിന്റെ ചുമതലയുളള ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ അജീഷ് ഉള്‍പ്പടെയുളളവര്‍ അന്ന് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. നിരവധി ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ്, പോലീസ്,റവന്യൂ, സന്നദ്ധസംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തകരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

