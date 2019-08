കല്പറ്റ: വയനാട്ടിലെ പ്രളയബാധിത മേഖലകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ രാഹുല്‍ഗാന്ധിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ചുംബനം. സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ ജനങ്ങളെ കാണുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഓടിയെത്തിയ ഒരാള്‍ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് രാഹുലിനെ ചുംബിച്ചത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐ. ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

പ്രളയമേഖലകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിനിടെ കാര്‍ നിര്‍ത്തി കൂടിനിന്നവര്‍ക്ക് കൈകൊടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഒരാള്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായെത്തി രാഹുല്‍ഗാന്ധിക്ക് മുത്തം സമ്മാനിച്ചത്. കാറിലിരിക്കുകയായിരുന്ന രാഹുല്‍ഗാന്ധിക്ക് കൈ നല്‍കിയ ഇയാള്‍ പിന്നാലെ മുഖം ചേര്‍ത്തുപിടിച്ച് ചുംബിക്കുകയായിരുന്നു.

മൂന്നുദിവസം നീളുന്ന സന്ദര്‍ശനത്തിനായി കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി വയനാട്ടിലെത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച വയനാട്ടിലെ വിവിധ പ്രളയബാധിതമേഖലകളും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളും അദ്ദേഹം സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ദുരന്തബാധിതര്‍ക്ക് സഹായം ലഭ്യമാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുമെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

#WATCH A man kisses Congress MP Rahul Gandhi during his visit to Wayanad in Kerala. pic.twitter.com/9WQxWQrjV8 — ANI (@ANI) August 28, 2019

