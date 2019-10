ഉളിക്കല്‍ (കണ്ണൂര്‍): ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബൈക്കിന് മുകളില്‍ മരം വീണ് യുവാവ് മരിച്ചു. വട്ടിയാംതോട്ടിലെ പള്ളുരുത്തില്‍ മാത്യുവിന്റെ മകന്‍ ജെഫിന്‍ പി മാത്യു (29) ആണ് ഇരിട്ടി - ഉളിക്കല്‍ റോഡില്‍ ചെട്ടിയാര്‍ പീടികയില്‍ വെച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ തല്‍ക്ഷണം മരിച്ചത്.

ഭാര്യ: സൗമ്യ (എടൂര്‍ സെന്റ്മേരീസ് എല്‍ പി സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപിക).

മക്കള്‍: റിയ, ക്രിസ്റ്റി

സംസ്‌കാരം പിന്നീട് മണിക്കടവ് സെന്റ് തോമസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയില്‍.

