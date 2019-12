കൊച്ചി: ഹൈക്കോടതിയുടെ മുകളില്‍ നിന്ന് ചാടി ഒരാള്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഇടുക്കി ഉടുമ്പഞ്ചോല സ്വദേശി രാജേഷാണ് (46) ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ആറാം നിലയിലെ കോടതി മുറിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്കോടിയെത്തി നടുത്തളത്തിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രാജേഷിനെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

രാജേഷ് അഭിഭാഷകനെ കാണാനായി കോടതിയിലെത്തിയതാണെന്നാണ് പോലീസ് നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം. മറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇയാള്‍ ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയതെന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

വൈകിട്ട് 3.30നാണ് സംഭവം നടന്നത്. തന്റെ അമ്മയോടൊപ്പം കുറച്ചുകാലമായി ഇളംകുളത്താണ് രാജേഷ് താമസിക്കുന്നത്. പിതൃസഹോദരനെ കാണുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജേഷ് ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍. രാജേഷിന്റെ പിതൃസഹോദരന്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകനാണ്.

രാജേഷിന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന ചില ഡയറിക്കുറിപ്പുകള്‍ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ ചിലര്‍ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം അഭിഭാഷകനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. തന്റെ സ്വത്തുക്കള്‍ തട്ടിയെടുക്കാന്‍ ചിലര്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും ഇയാള്‍ പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു.

രാജേഷ് തന്നെ കാണുന്ന സമയത്ത് മാനസിക സംഘര്‍ഷം അനുഭവിച്ചിരുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്നും അതിനാല്‍ ഇന്ന് ഡോക്ടറെ കാണാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ പറയുന്നു. വൈകിട്ട് നാലുമണിക്കാണ് ഡോക്ടറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.

അതേസമയം സംഭവത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

