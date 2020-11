നല്ലമനസുകളുടെ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ച് മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ഒരു കുടുംബം. കൊണ്ടോട്ടി ചെറുകാവില്‍ താമസിക്കുന്ന ചാലാരി ഹരിദാസന്റെ ഭാര്യ റീജയും പതിമൂന്ന് വയസുള്ള മകനുമാണ് ചികിത്സാസഹായം തേടുന്നത്. ഏഴ് വര്‍ഷമായി റീജ കിഡ്‌നി സംബന്ധമായ രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്‍ഷമായി രോഗം മൂര്‍ച്ഛിച്ചതിനേത്തുടര്‍ന്ന് ആഴ്ചയില്‍ മൂന്ന് തവണ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണിപ്പോള്‍. വൈകാതെ കിഡ്‌നി മാറ്റിവെക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. രണ്ട് മക്കളില്‍ ഇളയവന് സെറിബ്രല്‍ പാള്‍സി രോഗം കാരണം പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങള്‍പോലും നിര്‍വഹിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ഹരിദാസന്റെ ചായ കച്ചവടമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഏക വരുമാനമാര്‍ഗം. നിത്യവൃത്തിക്ക് ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിന് ഏക ആശ്വാസം ചില കാരുണ്യ മനസ്സുകളുടെ സഹായസഹകരണങ്ങളാണ്.

എം.എല്‍.എ. ടി.വി. ഇബ്രാഹീമിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ശ്രീമതി റീജ ചികിത്സാസഹായ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സന്നദ്ധ സംഘടനാ ഭാരവാഹികളും തണല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹികളും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്ന് ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍.

Bank A/c No : 1465010017350, IFSC : FDRL0001465

Content highlights : a family in malappuram district seeks the help of good minds