തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് 19-നെ നേരിടാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച രാത്രി വൈദ്യുത വിളക്കുകള്‍ അണച്ച് ദീപം തെളിയിക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം വൈദ്യുതി വിതരണത്തില്‍ തകരാറുണ്ടാക്കുമെന്ന് പലരും ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റുകള്‍ അണയ്ക്കുന്നതും ഒമ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം കൂട്ടത്തോടെ വീണ്ടും ഓണാക്കുന്നതും വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തില്‍ പൊടുന്നനെയുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചില്‍ വൈദ്യുതി ഗ്രിഡിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ തകരാറിലാക്കുമെന്നും അത് രാജ്യത്താകമാനം ബ്ലാക്ക് ഔട്ടിന് കാരണമാകുമെന്നുമാണ് ആശങ്ക.

എല്ലാ ലൈറ്റുകളും ഒരേസമയം അണയ്ക്കുന്നത് വ്യാപകമായ വൈദ്യുതി തകരാറിന് ഇടയാക്കുമെന്ന തരത്തില്‍ നിരവധി വാര്‍ത്തകളും സന്ദേശങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വൈദ്യുതി തകരാര്‍ ഉണ്ടായാല്‍ അത് അടിയന്തര സേവനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നും തീരുമാനത്തില്‍ പുനഃപരിശോധന വേണമെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര ഊര്‍ജ മന്ത്രി ഡോ. നിതിന്‍ റാവത്തും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ലൈറ്റണയ്ക്കുന്നത് വൈദ്യുതി തകരാറിന് ഇടയാക്കുന്നതെങ്ങനെ?

സാധാരണഗതിയില്‍ വൈദ്യുതി ഗ്രിഡിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അനുവദനീയമായ ഫ്രീക്വന്‍സി 49.95-50.05 ഹെര്‍ട്‌സ് ആണ്. വൈദ്യുതി വിതരണത്തില്‍ പെട്ടെന്ന് വര്‍ധനയോ ഇടിവോ സംഭവിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫ്രീക്വന്‍സി വ്യതിയാനമുണ്ടായാല്‍ അത് ഗ്രിഡിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ആകെ തകരാറിലാക്കാന്‍ ഇടയുണ്ട്.

ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ കാര്യമായ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫാക്ടറികളൊന്നും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല. അതിനൊപ്പം പൊടുന്നനെ ഏതാനും മിനിറ്റ് നേരം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് കൂടി ഉണ്ടായാല്‍ വൈദ്യുതി വിതരണത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആശങ്ക.

മുന്‍കരുതലുകളെടുക്കുമെന്ന് കെഎസ്ഇബി

പെട്ടെന്ന് വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് വിതരണ സംവിധാനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാമെങ്കിലും വൈദ്യുത വിളക്കുകള്‍ അണയ്ക്കുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധിക്കിടയാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് കെഎസ്ഇബി പ്രതിനിധി മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്‌ കോമിനോട് പറഞ്ഞു. വീടുകളിലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ്, ഫാന്‍, എസി തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങള്‍, ആശുപത്രികള്‍ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍, തെരുവുവിളക്കുകള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനമൊന്നും നിലയ്ക്കുന്നില്ല.

കേരളത്തിലേക്ക്‌ വൈദ്യുതി കൊണ്ടുവരുന്ന ഗ്രഡിനെയാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ബാധിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളത്. കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം പൂര്‍ണമായും നിലയ്ക്കുകയാണെങ്കിലാണ് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുക. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാങ്കേതികമായി വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാകാനിടയില്ലെന്നും കെഎസ്ഇബി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നിലവില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നത്തെ നേരിടാന്‍ കെഎസ്ഇബി മുന്‍കരുതല്‍ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് ലോഡ് ഡസ്പാച്ച് സെന്ററിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

വൈദ്യുതി വിളക്കുകള്‍ ഒന്നിച്ച് അണയ്ക്കുന്നത് ഗ്രിഡില്‍ 350 മുതല്‍ 400 മെഗാവാട്ടിന്റെ വരെ കുറവുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഈ സമയത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഫീഡറുകള്‍ ഓഫാക്കും. ഇതിനു മിനിട്ടുകള്‍ക്ക് ശേഷം ഫീഡറുകളും ജനറേറ്ററുകളും വീണ്ടും ഓണാക്കും. അങ്ങനെ സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കാനാകുമെന്നും കെഎസ്ഇബി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

