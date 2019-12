മനില: ക്രിസ്മസ് ദിനത്തില്‍ ഫിലിപ്പൈന്‍സിനെ വിറപ്പിച്ച് ഫാന്‍ഫോണ്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ്. ഇതുവരെ ഒമ്പത് പേര്‍ മരിച്ചു. ഫാന്‍ഫോണ്‍ എന്ന ചുഴലിക്കാറ്റാണ് കനത്ത നാശം വിതച്ചത്. ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇലോഇലോ, കാപിസ്, ലൈറ്റി എന്നീ പ്രവിശ്യകളിലാണ് മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

സെന്‍ട്രല്‍ ഫിലിപ്പൈന്‍, നോര്‍ത്തേണ്‍ മിന്ദനാവോ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 38 ഗ്രാമങ്ങളില്‍ നിന്നായി 24,000 ആളുകളെയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിച്ചത്. ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്ന് നൂറോളം ആഭ്യന്തര- അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ചു.

ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കിഴക്കന്‍ സമാര്‍ പ്രവിശ്യയില്‍ ഫാന്‍ഫോണ്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊട്ടത്. ചുഴലിക്കാറ്റ് കടന്നുപോയ വഴികളിലെല്ലാം കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിരവധി മരങ്ങള്‍ കടപുഴകുകയും വീടുകള്‍ തകരുകയും ചെയ്തു. നിരവധി സ്ഥലങ്ങളില്‍ ചുഴലിക്കാറ്റിനൊപ്പമെത്തിയ കനത്ത മഴയില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി.

സര്‍ക്കാര്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍, സ്‌കൂളുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫിലിപ്പിനില്‍ നിന്ന് ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഫാന്‍ഫോണ്‍ വിയറ്റ്‌നാമിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങും.

ഈ വര്‍ഷം 21-ാമത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഫിലിപ്പൈന്‍സില്‍ വീശുന്നത്. പസഫിക് റിങ് ഓഫ് ഫയര്‍, പസഫിക് ടൈഫൂണ്‍ ബെല്‍റ്റ് എന്നീ മേഖലക്കുള്ളില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ ഫിലിപ്പൈന്‍സ്‌ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്.

