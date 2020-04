തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ച കോവിഡ് 19 രോഗത്തില്‍നിന്ന് മുക്തി നേടിയവരില്‍ 84 വയസ്സുകാരനും. കണ്ണൂര്‍ കൂത്തുപ്പറമ്പ് സ്വദേശി മൂര്യാട്‌ അബൂബക്കറാണ് ശനിയാഴ്ച രോഗമുക്തി നേടിയത്. വൃക്ക രോഗമടക്കം മറ്റു ഗുരുതര രോഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന അബൂബക്കറിനെ രക്ഷിക്കാനായത് നേട്ടമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെ ഹൈ റിസ്‌ക് വിഭാഗത്തിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വൃക്ക രോഗമടക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന അബൂബക്കര്‍ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ എല്ലാ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും നഴ്‌സുമാര്‍ക്കും മറ്റ് ജീവനക്കാര്‍ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളായ വയോധിക ദമ്പതികളും രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രിവിട്ടത് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. പത്തനംതിട്ടയിലെ തോമസ്(93) മറിയാമ്മ(88) എന്നിവരാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ മികച്ച ചികിത്സയെ തുടര്‍ന്ന് രോഗമുക്തി നേടിയത്.

