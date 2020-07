തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ സ്ഥിതി സങ്കീര്‍ണമായി തുടരുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 69 പേരില്‍ 46 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കം വഴിയാണ് രോഗം പകര്‍ന്നിരിക്കുന്നതെന്നും ഇവരില്‍ 11 പേര്‍ക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് അസുഖം ബാധിച്ചത് എന്ന് അറിഞ്ഞു കൂടാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ജില്ലയിലെ കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണുകളിലും ക്രിട്ടിക്കല്‍ കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണുകളിലും ബഫര്‍ സോണുകളിലും നിരീക്ഷണവും പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ശക്തമായി തുടരുകയാണെന്നും 9 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി 45 വാര്‍ഡുകളാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇവിടങ്ങളില്‍ സാമൂഹിക അവബോധം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നോട്ടീസ് വിതരണം, മൈക്ക് അനൗണ്‍സ്‌മെന്റ് സോഷ്യല്‍മീഡിയാ പ്രചരണം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള അറിയിപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണുകളില്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റവന്യു- പോലീസ്- ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ക്വിക്ക് റെസ്‌പോണ്‍സ് ടീം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ക്രിട്ടിക്കല്‍ കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണിലേക്കുള്ള ചരക്ക് വാഹന നീക്കം വെള്ളം, വൈദ്യുതി തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും സംഘം നിരീക്ഷിക്കും. പോലീസും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ സംഘത്തോടൊപ്പമുണ്ടാവും. ഇന്നലെ വരെയുള്ള ജില്ലയിലെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് 18828 പേര്‍ വീടുകളിലും 1901 പേര്‍ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കരുതല്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട് - മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെ പൂന്തുറയില്‍ 1366 ആന്റിജന്‍ പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതില്‍ 262 കേസുകള്‍ പോസിറ്റീവാണെന്നും പരിശോധന ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. 150 കിടക്കകളുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് സെന്റര്‍ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ പൂന്തുറയില്‍ സജ്ജമാക്കും. രണ്ട് മൊബൈല്‍ മെഡിസിന്‍ ഡിസ്‌പെന്‍സറി യൂണിറ്റ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമും ഹെല്‍പ് ഡെസ്‌കും മുഴുവന്‍ സമയവും പ്രവര്‍ത്തിക്കും - മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

മാണിക്യവിളാകം, പൂന്തുറ, പുത്തന്‍പള്ളി വാര്‍ഡുകളില്‍ രോഗവ്യാപന തോതില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവിടെ കൂടുതല്‍ കര്‍ക്കശമായ നിലപാടിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അത് ജനങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാക്കുന്ന പ്രയാസം കണക്കിലെടുത്താണ് ഇവിടങ്ങളിലെ ഓരോ കുടുംബത്തിനും 5 കിലോ അരി വീതം വിതരണം നടത്താന്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഈ മൂന്ന് വാര്‍ഡുകളിലുമായി ആകെ 8110 കാര്‍ഡുടമകള്‍ ആണുള്ളത്. അവിടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങള്‍ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അധിക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് - മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content highlight: 69 new corona cases critical situation continuous in trivandrum says cm pinarayi vijayan