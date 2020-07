തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സഹായകരമായി ജീവനോപാധി പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഭക്ഷ്യസുഭിക്ഷ പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

77 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് ഇപ്പോള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, വയനാട്, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്‍, കോട്ടയം എന്നീ ജില്ലകളിലെ 5000 കര്‍ഷകര്‍ക്ക് രണ്ടുപശുക്കളെ വാങ്ങുന്നതിനായി 60,000 രൂപ വീതം സബ്‌സിഡി നല്‍കും.

സംസ്ഥാനത്തെ 3,500 കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കിടാരി വളര്‍ത്തലിനായി 15,000 രൂപ വീതം സബ്‌സിഡിയും തൊഴുത്ത് നിര്‍മാണത്തിനായി 5000 കര്‍ഷകര്‍ക്ക് 25,000 രൂപ വീതവും സബ്‌സിഡി നല്‍കും.

6000 കര്‍ഷകര്‍ക്ക് 6,650 രൂപവീതം കാലിത്തീറ്റ സബ്‌സിഡിയായും ആട് വളര്‍ത്തലിനായി 1,800 പേര്‍ക്ക് 25,000 രൂപവീതവും സബ്‌സിഡി നല്‍കും.

