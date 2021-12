തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് 44 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡിന്റെ ഒമിക്രോണ്‍ വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. ഇതില്‍ 10 പേര്‍ ഹൈ റിസ്‌ക് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വന്നവരാണ്. 27 പേര്‍ ലോ റിസ്‌ക് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് എത്തിയവരാണ്. ഏഴ് പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം വന്നത്.എറണാകുളത്ത് 12, കൊല്ലം 10, തിരുവനന്തപുരം എട്ട്, തൃശ്ശൂര്‍ നാല്, കോട്ടയം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കണ്ണൂര്‍ രണ്ട് വീതം, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി ഒന്ന് വീതം എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ലതിരിച്ചുള്ള കണക്ക്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇതോടെ 107 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ ഓമിക്രോണ്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എറണാകുളം 37, തിരുവനന്തപുരം 26, കൊല്ലം 11, തൃശ്ശൂര്‍ ഒന്‍പത്, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ അഞ്ച്, കണ്ണൂര്‍ നാല്, കോട്ടയം, മലപ്പുറം മൂന്ന് വീതം, പാലക്കാട് രണ്ട്, കോഴിക്കോട്, ഇടുക്കി ഒന്ന് വീതം എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ലതിരിച്ചുള്ള ആകെ രോഗികളുടെ കണക്ക്.

ആകെ രോഗികളില്‍ ഹൈ റിസ്‌ക് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് എത്തിയവര്‍ 41 പേരാണ്. 52 പേര്‍ ലോ റിസ്‌ക് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വന്നവരാണ്. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം വന്നവര്‍ 14 പേരാണ്. ലോ റിസ്‌ക് രാജ്യങ്ങളില്‍ യുഎഇയില്‍ നിന്ന് വന്നവര്‍ക്കാണ് ഏറ്റവുമധികം ഒമിക്രോണ്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. യുഎഇയില്‍ നിന്ന് എത്തിയ 29 പേര്‍ക്കാണ് ഒമിക്രോണ്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. യുകെയില്‍ നിന്നെത്തിയ 23 പേര്‍ക്കും ഒമിക്രോണ്‍ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

