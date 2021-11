വെഞ്ഞാറമൂട്: തിരുവനന്തപുരം വെഞ്ഞാറമൂട് കമുകിന്‍കുഴിയില്‍ നാലു വയസുള്ള കുട്ടി കിണറ്റില്‍ വീണ് മരിച്ച നിലയില്‍. കമുകിന്‍കുഴി പ്രിയങ്കയുടെ മകള്‍ കൃഷ്ണപ്രിയ ആണ് മരിച്ചത്. വീടിന് സമീപത്തുള്ള കിണറ്റിലാണ് കുട്ടിയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടത്. കാല്‍ വഴുതി വീണതാകമെന്നു നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു.

ഗോകുലം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ ജീവനക്കാരിയായ പ്രിയങ്ക നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടില്‍ എത്തിയ ശേഷം ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പ്രിയങ്ക ഭര്‍ത്താവുമായി അകന്നു കഴിയുകയാണ്. അമ്മൂമ്മയാണ് കൃഷ്ണപ്രിയയെ നോക്കുന്നത്. ഇന്ന് അമ്മൂമ്മ വീട്ടില്‍ ഇല്ലായിരുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കുട്ടിയെ കാണാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബന്ധുവീടുകളില്‍ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും അവിടെ ചെന്നിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് നടന്ന തിരച്ചിലിലാണ് സമീപത്തുള്ള കൈവരിയില്ലാത്ത അഞ്ചടി താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റില്‍ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. സമീപത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോള്‍ കാല്‍വാഴുതി കിണറ്റില്‍ വീണതാകാം എന്ന് കരുതുന്നു.

ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാര്‍ കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍.

