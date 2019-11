തൃശ്ശൂര്‍: വാണിയംപാറയിലും പെരിഞ്ഞനത്തുമായി ഉണ്ടായ രണ്ട് വാഹനാപകടങ്ങളില്‍ നാല് മരണം. വാണിയംപാറയില്‍ കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കുളത്തില്‍ വീണ് രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു. തൃപ്പൂണിത്തുറ ഏലൂര്‍ സ്വദേശികളായ ഷീല, ഭര്‍ത്താവ് ഡെന്നി ജോര്‍ജ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പുലര്‍ച്ചെ 2.30നായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്.

ദേശീയ പാതയോട് ചേര്‍ന്ന കുളത്തിലേക്കാണ് ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വീണത്. വാഹനം ഓടിച്ച ഡ്രൈവര്‍ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. കോയമ്പത്തൂരില്‍ നിന്ന് ദക്ഷിണ മേഖലാ റോട്ടറി ക്ലബ്ബിന്റെ മീറ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

പെരിഞ്ഞനത്ത് സ്‌കൂട്ടറില്‍ അജ്ഞാത വാഹനം ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചത്. പുലര്‍ച്ചെ 2.40നാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ദേശീയ പാതയിലാണ് അപകടം. ആലുവ സ്വദേശിയായ ശ്രീമോന്‍ (15), ദില്‍ജിത്ത് (20) എന്നിവരാണ് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചത്. അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇവരെ കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ താലൂക്കാശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

പ്രധാനമായും ദേശീയപാതയിലെ നിര്‍മാണത്തിലെ അപാകതയാണ് വാണിയം പാറയിലെ അപകടത്തിന് പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് ആരോപണം. ദേശീയപാതയില്‍ രാത്രികാലങ്ങളില്‍ ഇതിനുമുമ്പും അപകടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

