തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയില്‍ തടര്‍ച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയില്‍ 39 വീടുകള്‍ പൂര്‍ണമായും 238 വീടുകള്‍ ഭാഗികമായും തകര്‍ന്നതായി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഡോ. നവജ്യോത് ഖോസ അറിയിച്ചു. 5600-ല്‍പരം കര്‍ഷകരുടെ 5880 ഹെക്ടര്‍ കൃഷി നശിച്ചതായും ഇതിലൂടെ 2144 ലക്ഷം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

രണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 583 പേരെ മാറ്റിപാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതില്‍ 317 പേര്‍ വലിയതുറ സര്‍ക്കാര്‍ യു.പി. സ്‌കൂളിലാണ് കഴിയുന്നതെന്നും കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കടല്‍ക്ഷോഭമുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായും ഡോ. നവജ്യോത് ഖോസ അറിയിച്ചു.

തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും 24 പേരെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി പാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ശംഖുമുഖം ആഭ്യന്തര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ കാര്‍ഗോ കോംപ്ലക്‌സ് റോഡിന് സമീപം കടല്‍ക്ഷോഭം ഉണ്ടായതായും ശക്തമായ തിരമാല കാരണം റോഡിന് കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായും കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

