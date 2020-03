തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പുതുതായി 3062 പേര്‍ കൂടി രോഗനിരീക്ഷണത്തിലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കോവിഡ് 19 സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക്. അതേസമയം 3 പേര്‍ 28 ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണ കാലയളവ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ജില്ലയില്‍ ഇപ്പോള്‍ 11024 പേരാണ് വീടുകളില്‍ കരുതല്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്.

തിരുവനന്തപുരത്തെ കോവിഡ് 19 സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കിലെ മറ്റ് വിവരങ്ങള്‍;

ആസ്പത്രികളില്‍ ഇന്ന് രോഗ ലക്ഷണങ്ങളുമായി 13 പേരെ കൂടി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അതേസമയം നേരത്തെ ഐസൊലേഷനിലായിരുന്ന 26 പേരെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ 43 പേരും ജനറല്‍ ആസ്പത്രിയില്‍ 27 പേരും പേരൂര്‍ക്കട ജില്ലാ മാതൃകാ ആസ്പത്രിയില്‍ 3 പേരും നെയ്യാറ്റിന്‍കര ജില്ലാ ആസ്പത്രിയില്‍ 9 പേരും നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആസ്പത്രിയില്‍ 7 പേരും എസ്.എ.റ്റി ആസ്പത്രിയില്‍ 9 പേരും കിംസ് ആസ്പത്രിയില്‍ 3 പേരും ഉള്‍പ്പെടെ 101 പേരാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ മാത്രമായി വിവിധ ആസ്പത്രികളില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ നിന്ന് ഇന്ന് 43 സാമ്പിളുകള്‍ കോവിഡ് 19 പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ അയച്ച 1222 സാമ്പിളുകളില്‍ പരിശോധനാഫലം ലഭിച്ച 943 എണ്ണത്തില്‍ ഇന്ന് ലഭിച്ച 65 പരിശോധനാഫലവും നെഗറ്റീവാണ്. 235 സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കാനുണ്ട്. ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് പോസിറ്റീവ് കേസുകളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നേരത്തെ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവായിരുന്ന മൂന്ന് പേര്‍ ഇപ്പോഴുംമെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആസ്പത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

സാമ്പിള്‍ തുടര്‍ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇറ്റലിക്കാരനായ വ്യക്തിയെ നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രത്യേക മുറിയിലും മറ്റ് രണ്ട് പേരെ വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തില്‍ വിട്ടിട്ടുണ്ട്.തിരുവനന്തപുരത്ത് അഞ്ചാമത്തെ പോസിറ്റീവ് കേസുമായി അടുത്തിടപഴകിയ എല്ലാവരെയും കണ്ടെത്തി രോഗ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരുതല്‍ നിരീക്ഷണത്തിനായി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി മെന്‍സ് ഹോസ്റ്റലില്‍ 31 പേരെയും വിമന്‍സ് ഹോസ്റ്റലില്‍ 40 പേരെയും ഐ.എം.ജി. ഹോസ്റ്റലില്‍ 36 പേരെയും വേളി സമേതി ഹോസ്റ്റലില്‍ 19 പേരെയും മണ്‍വിള കോ ഓപറേറ്റീവ് ട്രെയിനിംഗ് ഇന്‍സ്റ്റിസ്റ്റ്യൂട്ടില്‍ 15 പോരെയും എസ്.യു.റ്റി. റോയല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ 12 പേരെയും താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതുകൂടാതെ പുല്ലുവിള ലിയോ തേര്‍ട്ടീന്ത് സ്‌കൂളില്‍ 30 പേരെയും പൂവാര്‍ എല്‍.പി.സ്‌കൂളില്‍ 102 പേരെയും കരുതല്‍ നിരീക്ഷണത്തിലും താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമരവിള, കോഴിവിള, ഉച്ചക്കട, ഇഞ്ചിവിള, ആറുകാണി, വെള്ളറട, നെട്ട, കാരക്കോണം കന്നുമാമൂട്, ആറ്റുപുറം, തട്ടത്തുമല, കാപ്പില്‍, മടത്തറ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 2520 വാഹനങ്ങളിലെ 4659 യാത്രക്കാരെ സ്‌ക്രീനിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിശോധനയില്‍ നിന്നും രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ന് മാത്രമായി കളക്ടറേറ്റ് കണ്‍ട്‌റോള്‍ റൂമില്‍ 389 കാളുകളും ദിശ കാള്‍ സെന്ററില്‍ 345 കാളുകളുമാണ് എത്തിയത്. മാനസികപിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ട് 16 പേര്‍ ഇന്ന് മെന്റല്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഹെല്‍പ് ലൈനിലേക്ക് വിളിച്ചു. മാനസിക പിന്തുണ ആവശ്യമായ 564 പേരെ ഇന്ന് വിളിക്കുകയും അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . ഇതുവരെ6117 പേരെയാണ് മാനസിക പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കുവാനായി തിരികെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടുതല്‍ സേവനം ആവശ്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും ജീവനക്കാര്‍ക്കും വോളണ്ടിയര്‍മാര്‍ക്കും പരിശീലനം നല്‍കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഫീല്‍ഡ് തല സര്‍വൈലന്‍സിന്റെ ഭാഗമായി 2665 ടീമുകള്‍ ഇന്ന് 9590 വീടുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുകയും ഹോം ക്വാറന്റൈനിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുകയും ആവശ്യമായ ബോധവത്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയവര്‍ക്കോ അവരുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകിയിട്ടുള്ളവര്‍ക്കോ പനി, ചുമ, തുമ്മല്‍, ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന്കളക്ടറേറ്റ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമിലെ ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പരായ 1077 ലേക്കോ ദിശ 1056 ലേക്ക് അറിയിക്കുകയും അവരുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

കോവിഡ് 19 മായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തി മാനസിക പ്രയാസങ്ങള്‍ നേരിട്ടാല്‍ 9846854844എന്ന നമ്പരിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. കൗണ്‍സലിംഗ് സേവനത്തിനായി രാവിലെ 9 മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 4 മണി വരെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയവരോ അവരോട് സമ്പര്‍ക്കമുണ്ടായിട്ടുള്ളവരോ പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ എത്തിയാല്‍ 9188610100 എന്ന വാട്‌സ് ആപ്പ് നമ്പരിലേക്ക് വിളിക്കുകയോ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക. മദ്യപാന ആസക്തിയുള്ളവര്‍ വിടുതല്‍ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിച്ചാല്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

content highlight : 3062 people are under observation in trivandrum over corona virus