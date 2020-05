കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചെന്നൈയില്‍ സ്ഥിരതാമസമായ എറണാകുളം ജില്ലക്കാരിയായ മുപ്പതുകാരിക്ക്. വൃക്ക സംബന്ധമായ ചികിത്സാര്‍ത്ഥം മേയ് ആറിനാണ് ഇവര്‍ റോഡ് മാര്‍ഗം കേരളത്തില്‍ എത്തിയത്. ശേഷം ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ അന്നുതന്നെ അഡ്മിറ്റ് ആയി.

ഇതര സംസ്ഥനങ്ങളില്‍നിന്നും ഇതുവരെ റോഡ് മാര്‍ഗം ജില്ലയിലേക്ക് എത്തിയത് 1,280 പേരാണ്. ഇതില്‍ റെഡ് സോണ്‍ മേഖലയില്‍ പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയ 160 പേരെ കണ്ടെത്തി പാലിശ്ശേരി എസ്.സി.എം.എസ് ഹോസ്റ്റല്‍, കളമശേരിയിലെയും കാക്കനാട്ടെയും രാജഗിരി കോളേജ് ഹോസ്റ്റലുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്ററുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്റെറുകളില്‍ 216 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നത്.

361 പേരെ കൂടി ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് പുതുതായി വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. നിരീക്ഷണ കാലയളവ് അവസാനിച്ച 13 പേരെ നിരീക്ഷണ പട്ടികയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ജില്ലയില്‍ വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ ഉള്ളവരുടെ ആകെ എണ്ണം 820 ആയി. ഇതില്‍ 10 പേര്‍ ഹൈറിസ്‌ക്ക് വിഭാഗത്തിലും, 810 പേര്‍ ലോ റിസ്‌ക് വിഭാഗത്തിലുമാണ്.

content highlights: 30 year old woman tested positive for covid-19 in ernakulam