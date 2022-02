കൊച്ചി: ഭൂമി തരംമാറ്റി കിട്ടാത്തതില്‍ മനംനൊന്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ സജീവന്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ ഫോര്‍ട്ട്‌കൊച്ചി സബ് കളക്ടറോട് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ വിശദീകരണം ചോദിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് വിശദീകരണം തേടിയത്. അതേസമയം പ്രാഥമിക പരിശോധനയില്‍ വീഴ്ചയില്ലെന്നും കൂടുതല്‍ പരിശോധനയില്‍ വീഴ്ച ബോധ്യപ്പെട്ടാല്‍ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ജാഫര്‍ മാലിക് പറഞ്ഞു.

ഭൂമി തരംമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജീവന് ഒക്ടോബറില്‍ ഫീസ് അടക്കാനുള്ള നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരുന്നു. ശേഷം ഡിസംബറില്‍ പുതിയ സര്‍ക്കുലര്‍ വന്നു. ശേഷം സജീവന്‍ പുതിയ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോള്‍ പുതിയ അപേക്ഷ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചതെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പറഞ്ഞു. 30,000ത്തോളം അപേക്ഷകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാനുണ്ട്. അതിനായി സ്‌പെഷ്യല്‍ ടീം ഇടപെട്ട് മാസം 3000 മുതല്‍ 4000 വരെ അപേക്ഷകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ദിവസവും 150 ഓളം പുതിയ അപേക്ഷകളും വരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ സജീവന്‍ ഓഫീസില്‍ വന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചി സബ്കളക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് തുടര്‍ന്ന് ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചി ആര്‍ ഡി ഒ ഓഫീസിലെ മുഴുവന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു. അതിന് ശേഷം സ്‌പെഷ്യല്‍ ടീം എത്തിയാണ് ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നത്.

'ആര്‍ ഡി ഒ ഓഫീസില്‍ പോയിട്ട് വളരെ വിഷമിച്ചാണ് വന്നത്. പക്ഷേ എന്താണ് കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. എത്രയും പെട്ടന്ന് ഫയലുകള്‍ നീക്കാനുള്ള തീരുമാനം അവര്‍ എടുക്കണം. ഞങ്ങളുടെ പണമാണ് അവര്‍ക്ക് ശമ്പളമായി ലഭിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളോട് നീതികാണിക്കണം. ഒരു സാധാരണക്കാരനും ഇനി ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാകരുത്.' ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സജീവന്റെ മകള്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: 30,000 applications pending Action will be taken on death of Sajeev says Jafar Malik