തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് പേര്‍ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. അടൂര്‍ വെള്ളക്കുളങ്ങര വയലില്‍ ലക്ഷ്മി ഭവനത്തില്‍ രഞ്ജിത്ത് ലാല്‍ (29), പത്തളം സ്വദേശി റെജീന (44), കാസര്‍കോട് നായന്മാര്‍ മൂലയിലെ മറിയുമ്മ (68) എന്നിവരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

പത്തനംതിട്ടയില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാളാണ് രഞ്ജിത്ത് ലാല്‍. വൃക്കരോഗിയാണ് മരിച്ച റജീന. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 396 ആയി.





