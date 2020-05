തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പില്‍ 2948 പുതിയ താല്‍ക്കാലിക തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ സൃഷ്ടിച്ച 3770 തസ്തികകള്‍ക്ക് പുറമെയാണിത്.

ഡോക്ടര്‍മാര്‍, നഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍, ജെ.എച്ച്.ഐമാര്‍, ജെ.പി.എച്ചുമാര്‍, ക്ലീനിംഗ് ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ അടക്കം ഉള്‍പ്പെടുന്ന 21 തസ്തികയാണ് സൃഷ്ടിക്കുക. ഇവരെ കോവിഡ് ആശുപത്രി, കോവിഡ് സെന്റര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഇവരെ നിയമിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. വിദേശത്ത് നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും കൂടുതല്‍ പേര്‍ എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് വരുന്നവര്‍ അടക്കം നിരവധി പേര്‍ വീടുകള്‍ക്ക് പകരം സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ മതിയെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ വീടുകളില്‍ സൗകര്യമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാറന്റൈന്‍. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നല്‍കുന്ന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ തയ്യാറാവണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ക്വാറന്റൈന്‍ കാലം നാടിനോടുള്ള ചുമതലകൂടിയായി കാണണം. വീട്ടില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ വീട്ടുകാരോട് പോലും സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടരുത്. സഹായിക്കാന്‍ ഒരാള്‍ മാത്രമാവണം. അങ്ങനെയങ്കില്‍ മാത്രമേ സമ്പര്‍ക്കം മൂലമുള്ള രോഗ വ്യാപനം തടയാനാകൂവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

