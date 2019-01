പാലക്കാട്: ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിവാദം നിലനില്‍ക്കെ എരുമേലി വാവരുപള്ളിയില്‍ പ്രവേശിക്കാനായെത്തിയ രണ്ട് യുവതികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇവര്‍ കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കാനായി എത്തിയ സമത്ത് പാലക്കാട് കൊഴിഞ്ഞാംപാറയില്‍ വെച്ചാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തമിഴ്‌നാട് തിരുപ്പൂര്‍ സ്വദേശിനികളായ സുശീലാദേവി (35), രേവതി (39), തിരുെനല്‍വേലി സ്വദേശിനി ഗാന്ധിമതി (51) എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. സുശീലദേവിയാണ് സംഘത്തിന്റെ നേതാവ്. ഇവരോടൊപ്പം തിരുപ്പതി, മുരുകസ്വാമി, ശെന്തില്‍ എന്നീ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളുമുണ്ടായിരുന്നു.

ശബരിമലയില്‍ യുവതികള്‍ പ്രവേശിച്ചതിനാല്‍ എരുമേലി വാവരുപള്ളിയിലും യുവതികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇവര്‍ എത്തിയത്. ഇവര്‍ ഇന്നെത്തുമെന്ന് ഇന്റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. പാലക്കാട് വഴി എരുമേലിയിലേക്കെത്താനായിരുന്നു ഇവരുടെ ശ്രമം. പാലക്കാട് ഡിവൈ.എസ്.പി. ജി.ഡി. വിജയകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി യുവതികളില്‍നിന്ന് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചു. ഇവരെ തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയയ്ക്കുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. യുവതികള്‍ വാവരുപള്ളിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കലാപത്തിന് കാരണമാകാമെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

ഇവര്‍ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന ഇന്റലിജന്‍സ് വിവരങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് മേഖലയില്‍ വ്യാപക വാഹന പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ വാഹനപരിശോധന നടത്തുന്നതറിഞ്ഞ് വാളയാര്‍ എത്താതെ പാലക്കാട് അതിര്‍ത്തിയില്‍ തന്നെയുള്ള വേലന്താവളം വഴിയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നത്. ഈ സമയത്താണ് മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാര്‍ ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

ഹിന്ദുമക്കള്‍കക്ഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വനിതാ ആക്ടിവിസ്റ്റുകള്‍ വിവിധ സംഘങ്ങളായി ചെക്‌പോസ്റ്റുകള്‍വഴി കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നായിരുന്നു വിവരം. ഹിന്ദുമക്കള്‍കക്ഷി സുപ്രീംകോടതിവിധിക്ക് എതിരെയുള്ള നിലപാടാണ് എടുത്തിരുന്നത്. യുവതികള്‍ ശബരിമലയില്‍ കയറിയതോടെയാണ് തങ്ങള്‍ എരുമേലി വാവരുപള്ളിയില്‍ കയറാനായി എത്തിയതെന്നായിരുന്നു യുവതികളുടെ വിശദീകരണം.

യുവതികള്‍ പള്ളിയിലെത്തിയാല്‍ അത് സാമൂഹികപ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കാനിടയുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് അതിര്‍ത്തിയില്‍ അവരെ തടയാന്‍ പോലീസ് വ്യാപക തിരച്ചില്‍ നടത്തിയത്. തീര്‍ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങളും കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസ്സുകളും സ്വകാര്യവാഹനങ്ങളുമടക്കം തടഞ്ഞായിരുന്നു പരിശോധന. തമിഴ്‌നാട് പോലീസും തിരച്ചിലിന് അതിര്‍ത്തിയിലെത്തി.

നിയമപരമായി തടയാന്‍ പറ്റില്ലെങ്കിലും സംഘര്‍ഷസാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് പോലീസ് ജാഗ്രതയോടെ നീങ്ങിയത്. തിങ്കളാഴ്ചരാവിലെ യുവതികളുടെ ഒരുസംഘത്തെ വാളയാറില്‍ തടഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചതായി സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. നടുപ്പുണി, ഗോപാലപുരം, മീനാക്ഷിപുരം, ഗോവിന്ദാപുരം, ആനക്കട്ടി എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം പോലീസ് വാഹനപരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. എ.എസ്.പി.മാരായ നവനീത് ശര്‍മ, അജിത് അശോകന്‍, ഡിവൈ.എസ്.പി. ജി.ഡി. വിജയകുമാര്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വാളയാറിലെ പരിശോധനയില്‍ പങ്കെടുത്തു.

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍നിന്ന് കൂടുതല്‍ വനിതാ ആക്ടിവിസ്റ്റുകള്‍ എത്തുന്നെന്ന സൂചനയെത്തുടര്‍ന്ന് അതിര്‍ത്തിയില്‍ ജാഗ്രതയോടെ പോലീസ് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിര്‍ത്തി ചെക്‌പോസ്റ്റുകളില്‍ പോലീസ് രാവിലെമുതല്‍ പരിശോധന തുടങ്ങിയിരുന്നു.

