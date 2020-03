തൃശ്ശൂര്‍: ഗുവാഹട്ടിയില്‍ നിന്ന് വന്ന ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരെ തൃശ്ശൂരില്‍ ഇറക്കി പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് കിലയിലേക്ക് ആണ് ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന 196 യാത്രക്കാരെയും മാറ്റിയത്. മൂന്ന് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഗുവാഹട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാരാണ് ഇവരെല്ലാം. എന്നാല്‍ ട്രെയിന്‍ പുറപ്പെട്ട ശേഷം റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം രാജ്യത്തെ ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം പൂര്‍ണമായി നിര്‍ത്തലാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പേ യാത്ര പുറപ്പെട്ട ട്രെയിനുകള്‍ക്ക് യാത്ര തുടരാമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ രാജ്യത്ത് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷേ അവസാന ട്രെയിനായിരിക്കും ഇത്. ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു ട്രെയിന്‍ വരുന്നുണ്ടെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതോടെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അടിയന്തിരമായി ഇടപെടല്‍ നടത്തുകയായിരുന്നു. ജില്ലാ പോലീസ് കമ്മീഷണറും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതരും ഉള്‍പ്പെടെ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലേക്കെത്തി. പുലര്‍ച്ചെ ഒന്നരയ്ക്ക് ട്രെയിന്‍ എത്തിയതോടെ മുഴുവന്‍ യാത്രക്കാരെയും പരിശോധിച്ച് കിലയില്‍ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

ചെറിയ പനിയും രോഗലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടിപ്പിച്ച 20 പേരെ തൃശ്ശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്കും മാറ്റി. ഇതോടെ തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 11000 കവിഞ്ഞു. ഗുവാഹത്തിയില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ട്രെയിന്‍ മഹാരാഷ്ട്രയുള്‍പ്പെടെ നിരവധി കൊറോണ ബാധിത മേഖലകളിലൂടെ കടന്നുപോയ ശേഷമാണ് കേരളത്തിലെത്തിയത്. ഇത് മുന്നില്‍ കണ്ടാണ് ജില്ലാഭരണകൂടം യാത്രക്കാരെ ട്രെയിനില്‍ നിന്നിറക്കി സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

