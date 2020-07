തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം. കഴിഞ്ഞ ആറുദിവസത്തിനിടെ 18 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരില്‍ ഏഴുപേര്‍ ഡോക്ടര്‍മാരാണ്.

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍പ്പെട്ട നൂറ്റമ്പതോളം ജീവനക്കാര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുകയാണ്. കോവിഡ് ഇതര വിഭാഗത്തില്‍ ജോലി ചെയ്തവര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതോടെ മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ആവശ്യമായ ജീവനക്കാര്‍ ഇല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഏഴു ഡോക്ടര്‍മാരില്‍ രണ്ട് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍, നാല് പി.ജി. ഡോക്ടര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. രണ്ട് സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സുമാര്‍ക്കും അറ്റന്‍ഡര്‍മാര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജനറല്‍, ശസ്ത്രക്രിയ, അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗങ്ങളില്‍ എത്തിയ ചില രോഗികള്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഇവരെ ചികിത്സിച്ചവരും സമ്പര്‍ക്കത്തിലായവരുമായ ജീവനക്കാരാണ് ഇപ്പോള്‍ രോഗികളായിരിക്കുന്നത്. ഈ ജീവനക്കാരുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയ നൂറ്റമ്പതോളം പേരാണ് ക്വാറന്റീനില്‍ പോയിട്ടുള്ളത്. ഇവരില്‍ ഡോക്ടര്‍മാരുമുണ്ട്. ഇത് ചില വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇക്കാര്യം പല ഘട്ടങ്ങളായി മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ജീവനക്കാര്‍ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൂടുതല്‍ പരിശോധനകള്‍ നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതല്‍ പരിശോധനകള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്.

