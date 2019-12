കൊല്ലം: കുളിമുറി രംഗങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുമെന്ന്‌ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊല്ലത്ത് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ ബന്ധു ഒട്ടേറെപേര്‍ക്ക് കൈമാറി. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മാവന്റെ ഭാര്യയും ലോഡ്ജ് നടത്തിപ്പുകാരും പോക്‌സോ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായി.

അഞ്ചാലുംമൂട്‌ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. 17 വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുളിമുറി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അമ്മാവന്റെ ഭാര്യ കുട്ടിയെ നിരവധി പേര്‍ക്ക് കൈമാറിയത്.

കൊല്ലം, കൊട്ടിയം, കരുനാഗപ്പള്ളി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഹോം സ്‌റ്റേകളില്‍ എത്തിച്ച പെണ്‍കുട്ടി പലപ്പോഴായി പീഡനത്തിനിരയായി. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.

കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ലോഡ്ജ് നടത്തിപ്പുകാരെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.പത്തോളം പേർ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന്‌ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഇവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്. അമ്മാവന്റെ ഭാര്യ വീടിനടുത്ത് തന്നെയാണ് താമസം.

content highlights: 17 year old girld raped by more than 10 people