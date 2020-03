തിരുവനന്തപുരം: ഇറാനില്‍ കുടുങ്ങിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അറബികളായ സ്‌പോണ്‍സര്‍മാര്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് പരാതി. സ്‌പോണ്‍സര്‍മാര്‍ മുടക്കിയ പണം തിരിച്ചുനല്‍കാതെ തിരികെപോകാനാവില്ല എന്നാണ് ഭീഷണി. പൊഴിയൂരില്‍ നിന്നുള്ള അരുള്‍ദാസ് എന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ് ഇക്കാര്യം വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്.

വിസയുടെ പണം തിരിച്ചുനല്‍കാതെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് തിരിച്ചുതരില്ലെന്നാണ് സ്‌പോണ്‍സര്‍ പറഞ്ഞതെന്ന് വീഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ അരുള്‍ പറയുന്നു. വാര്‍ത്തയറിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ ഇറാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി അധികൃതര്‍ തങ്ങളെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ തിരക്കിയിരുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ തുടര്‍ന്ന് പ്രതികരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായില്ലെന്നും വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. മോചിപ്പിക്കാന്‍ സഹായം നല്‍കണമെന്നും തൊഴിലാളികള്‍ വീഡിയോയില്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

പതിനേഴ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഇറാനില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് ഭീതി കാരണം ഇവരെ മുറിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോലും ഇറക്കുന്നില്ല. ഇവരെ നാട്ടിലേക്ക് മടക്കിയെത്തിക്കാന്‍ ശ്രമം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സ്‌പോണ്‍സര്‍മാരുടെ ഭീഷണി.

നാലുമാസം മുമ്പാണ് ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ മത്സ്യബന്ധന വിസയില്‍ ഇറാനില്‍ എത്തിയത്. എന്നാല്‍ കൊറോണഭീതി നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇവര്‍ക്ക് മുറിയില്‍നിന്നുപോലും പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ഇവര്‍ കുടുങ്ങിയത്. ഒരുമുറിയില്‍ ഇരുപത്തിമൂന്നോളംപേരാണ് ഉള്ളത്. ഇതില്‍ 17പേരും വിഴിഞ്ഞം, പൊഴിയൂര്‍, മറിയനാട് ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളവരാണ്. ആഹാരം പോലും ലഭിക്കുന്നതിന് ഇവര്‍ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍ ബന്ധുക്കള്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുന്നൂറോളം പേരുള്ള സംഘത്തില്‍ തമിഴ്നാട്ടില്‍നിന്നുള്ളവരും ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

