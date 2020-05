കൊല്ലം: കൊല്ലം പന്മനയിലെ രണ്ട് വാര്‍ഡുകളില്‍ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്ത് പതിനൊന്ന് വാര്‍ഡുകളിലാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ വാര്‍ഡുകളിലെ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഇവിടെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേര്‍ക്കാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നേരത്തെ കുളത്തൂപ്പുഴ, തെന്മല. കല്ലുവാതില്‍ക്കല്‍ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിരോധനാജ്ഞയുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെയാണ് പന്മന പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് വാര്‍ഡുകളില്‍ കൂടി നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

content Highlight: 144 in two wards at Kollam