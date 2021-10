കോഴിക്കോട്: ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടര്‍ കാറിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞ് 14കാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര സ്വദേശിനി സേതുലക്ഷ്മി (14) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ കൂത്താളിയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. കെ.പി.സി.സി സെക്രട്ടറി സത്യന്‍ കടിയങ്ങാടിന്റെ മകളാണ് സേതുലക്ഷ്മി.

