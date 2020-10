കോഴിക്കോട്: നട്ടെല്ല് ഉയര്‍ത്തി നെഞ്ചുറപ്പോടെത്തന്നെയാണ് പത്തുവയസ്സുകാരനായ വയനാട് നിരവില്‍പ്പുഴ ബിനുവിന്റെയും ജാന്‍സിയുടെയും മകന്‍ ജോയ്‌സ് ഇത്തവണ മേയ്ത്ര ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പടികള്‍ കയറിയത്. കൂനിക്കൂടിയ നട്ടെല്ലുമായി നേരാംവണ്ണം നിവര്‍ന്നു നടക്കാന്‍ പോലുമാകാത്ത പഴയ അവസ്ഥ ജോയ്‌സിന് ഇന്ന് പേടി സ്വപ്നമാണ്. അന്ന് ആശങ്കയോടെ കയറിയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ജോയ്‌സ് മാതാപിതാക്കളുടെ കൈപിടിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച എത്തിയത് നിറഞ്ഞ സന്തോഷവാനായിട്ടാണ്.

130 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളില്‍ നട്ടെല്ലിനു വളവുണ്ടായിരുന്ന ജോയ്‌സിനു ന്യൂറോ ഫൈബ്രോമാറ്റിക്‌സ് സ്‌കോളിയോസിസ് എന്ന അപൂര്‍വ അസുഖമായിരുന്നു. ഇത് നെഞ്ച്, നട്ടെല്ല്, ശ്വാസകോശം എന്നിവയെ ബാധിച്ചിരുന്നതിനാല്‍ ചെറുപ്പം മുതല്‍ തന്നെ കൂനിയ നട്ടെല്ല്, മുറുകിയ ശ്വാസകോശം എന്നിവയാല്‍ ശ്വസനപ്രശ്‌നം, വളര്‍ച്ചമുരടിപ്പ് എന്നിവ കുട്ടിയെ വലച്ചിരുന്നു. നട്ടെല്ലിന്റെ വളവ് കാരണം ദീര്‍ഘനേരം നടക്കാനോ നില്‍ക്കാനോ ജോയ്‌സിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇനി എന്തു ചെയ്യുമെന്നറിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു മേയ്ത്ര ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ചികിത്സ തേടിയെത്തിയത്.

അതിസങ്കീര്‍ണ ചികിത്സ

ഒന്‍പത് മണിക്കൂര്‍ സമയമെടുത്ത് അതിസാഹസികമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സങ്കീര്‍ണ ശസ്ത്രക്രിയ 2019 ഒക്ടോബറില്‍ ഡോ. വിനോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്‌പൈന്‍ സര്‍ജറി ടീമായിരുന്നു (സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ബോണ്‍ ആന്‍ഡ് ജോയിന്റ് കെയര്‍) നിര്‍വഹിച്ചത്. നട്ടെല്ലിന്റെ വളവ് ഭാഗികമായി നിവര്‍ത്താനും നെഞ്ചിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഹാലോഗ്രാവിറ്റിട്രാക്ഷന്‍ എന്ന ചികിത്സയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ കുട്ടിക്ക് നല്‍കിയത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി നട്ടെല്ലിന്റെ വളവ് 100 ഡിഗ്രിയായി. ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം മെച്ചപ്പെട്ടു.

ചികിത്സയുടെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ. നട്ടെല്ല് നിവരുന്ന പരുവത്തിലാക്കുക എന്നതായിരുന്നു വെല്ലുവിളി.ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടയില്‍ കാല്‍ തളര്‍ന്നുപോവാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ഓരോ ഘട്ടവും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയായിരുന്നു നിര്‍വഹിച്ചിരുന്നത്. അതിനൂതന സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയില്‍ സ്‌പൈന്‍സര്‍ജറി, അനസ്തീഷ്യ, ക്രിട്ടിക്കല്‍കെയര്‍, പള്‍മനോളജി, ഫിസിക്കല്‍ മെഡിസിന്‍ ആന്‍ഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷന്‍ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളുടെ സംയോജിത പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെയായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ. വിജയകരമായ ശസ്ത്രക്രിയയ്‌ക്കൊടുവില്‍ ജോയ്‌സിന്റെ നട്ടെല്ലിന്റെ വളവ് 30 ഡിഗ്രി വരെ കുറയ്ക്കുവാന്‍ സാധിച്ചു. ശ്വാസതടസ്സം നീങ്ങുകയും സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവരാന്‍ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു.

നട്ടെല്ലിന്റെ വളവ് നേരത്തെ ചികിത്സിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണത വളരെ കുറയുമായിരുന്നുവെന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നേത്വത്വം നല്‍കിയ സ്‌പൈനല്‍ സര്‍ജറി വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ബോണ്‍ ആന്‍ഡ് ജോയിന്റ് കെയറിലെ സീനിയര്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റുമായ ഡോക്ടര്‍ വിനോദ് പറഞ്ഞു. മുന്‍കാലങ്ങളിലെ അപേക്ഷിച്ച് വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം നേടിയ ഡോക്ടര്‍മാരുടെയും അതോടൊപ്പം അതിനൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും സഹായത്താല്‍ ഇന്ന് നട്ടെല്ല് സംബന്ധിച്ച ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ വളരെയധികം സുരക്ഷിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജോയ്‌സിനിപ്പോള്‍ കളിക്കാം

"ജോയ്‌സിനിപ്പോള്‍ കളിക്കാം, ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നുമുണ്ട്. ശ്വാസതടസ്സവും മറ്റ് അസുഖങ്ങളും അലട്ടുന്നതേയില്ല"- മേയ്ത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തിയ പിതാവ് ബിനു സന്തോഷത്തിന്റെ നിറകണ്ണുകളോടെ ഇത് പറയുന്നത് കേട്ട് ഹോസ്പിറ്റല്‍ ജീവനക്കാരുടെ മനം നിറഞ്ഞു. ഡിസംബറില്‍ നെഞ്ചിലെ തൊലിയിലെ മുഴനീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ കൂടി ബാക്കിയുണ്ടെന്നും ബിനു കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

