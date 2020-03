കൊച്ചി: കൊറോണ ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മറികടന്ന് ടിവി ഷോ താരമായ രജിത് കുമാറിന് കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തില്‍ സ്വീകരണം നല്‍കിയ കേസില്‍ പതിനൊന്ന് പേര്‍കൂടി അറസ്റ്റില്‍. കേസില്‍ രണ്ട് പേര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. അതേസമയം, കേസില്‍ മുഖ്യപ്രതിയായ രജിത് കുമാര്‍ ഒളിവില്‍ തുടരുകയാണ്. രജിത്തിന്റെ ആലുവയിലേയും ആറ്റിങ്ങലിലെയും വീടുകളില്‍ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തി.

ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് ചെന്നൈയില്‍നിന്നെത്തിയ രജിത് കുമാറിന് കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തില്‍ കൂട്ടംകൂടി ആരാധകര്‍ സ്വീകരണമൊരുക്കിയത്. പരിപാടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമായതിന് പിന്നാലെ ശക്തമായ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിനെതിരേ ശക്തമായ വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

സംഭവത്തില്‍ പേരറിയാവുന്ന നാല് പേര്‍ക്കെതിരേയും കണ്ടാല്‍ അറിയാവുന്ന 75 പേര്‍ക്കെതിരേയുമാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നത്. വിമാനത്താവളത്തിന് 500 മീറ്റര്‍ പരിധിയില്‍ പ്രകടനമോ സംഘംചേരലോ പാടില്ലെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചതിനും സംഘംചേര്‍ന്ന് മുദ്രവാക്യം മുഴക്കിയതിനുമാണ് ഇവര്‍ക്കെതിരേ കേസെടുത്തത്.

