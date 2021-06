കണ്ണൂര്‍: കൂത്തുപറമ്പ് കൈതേരി പന്ത്രണ്ടാം മൈലില്‍ 11 വയസുകാരനെ വീട്ടിനുള്ളില്‍ തുങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.

മമ്പറം ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയായ അജയ് കൃഷ്ണയാണ് മരിച്ചത്.

രക്ഷിതാക്കള്‍ കുട്ടിയെ വഴക്കുപറഞ്ഞതായി പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ കുടുതല്‍ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമേ യഥാര്‍ഥ മരണകാരണം വ്യക്തമാവുകയുള്ളുവെന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് അറിയിച്ചു.

