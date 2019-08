പാലക്കാട്: ആര്‍ത്തലച്ച് മഴ പെയ്യുമ്പോഴും ആ മഴയില്‍ ഒരു സംസ്ഥാനം മുഴുവന്‍ മുങ്ങിത്താഴുമ്പോഴും, സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ മലവെള്ളപാച്ചിലില്‍ മണ്ണടിയുമ്പോഴും അതിജീവനത്തിന്റെ പ്രതീകമായി 11 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള മൈനയുണ്ട്‌. പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിലെ പട്ടിമാളം കോണാര്‍ തുരുത്തില്‍ മുരുകേശന്റെയും ലാവണ്യയുടെയും മകള്‍ മൈന പ്രളയകേരളത്തിന്റെ ആത്മധൈര്യമാവുകയാണ്.

അട്ടപ്പാടിയില്‍ ആറുദിവസമായി തുടരുന്ന പേമാരിയില്‍ ആര്‍ത്തലച്ച് ഒഴുകുന്ന ഭവാനിപ്പുഴയ്ക്ക് അക്കരെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മുത്തശ്ശി പഴനിയമ്മയ്ക്കും ഒപ്പം അകപ്പെട്ടതാണ് മൈനയും. മൈനയുടെ അമ്മ എട്ടുമാസം ഗര്‍ഭിണിയാണ്.

ഭവാനിപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സും പോലീസും കെട്ടിയ റോപ്പിലൂടെ ആദ്യം പഴനിയമ്മയെ ഇക്കരെയത്തിച്ചു. ഇക്കരെ കരയില്‍ കാലുകുത്തിയപ്പോഴേക്കും പഴനിയമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു

പിന്നീട് മുരുകേശന്റെ നെഞ്ചില്‍ ആ സുരക്ഷിത്വത്തില്‍ മൈനയുടെ യാത്ര. കേരളം നെഞ്ചിടിപ്പോടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ ആ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കണ്ടുനിന്നു. നിലയില്ലാകയമായി മാറിയ ഭവാനിപ്പുഴയ്ക്ക് മീതെ കയറില്‍ തൂങ്ങി രണ്ടു ജീവിതങ്ങള്‍ ഇക്കരേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു.

ചങ്കിടിപ്പോടെ ഇക്കരയില്‍ മുത്തശ്ശിയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകരും പഞ്ചായത്ത്‌ അംഗങ്ങളും അടക്കം നിരവധിപേര്‍. ഒന്ന് കരയുക പോലും ചെയ്യാതെ മൈന അച്ഛന്റെ നെഞ്ചില്‍ കിടന്ന് കൗതുകത്തോടെ ഭവാനിപ്പുഴയെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ സുരക്ഷിതമായി മൈനയും അച്ഛനും ഇക്കരയെത്തി. പിന്നീടവള്‍ മുത്തശ്ശിയുടെ സ്‌നേഹച്ചൂടിലേക്ക്‌.

പിന്നാലെ ഗര്‍ഭിണിയായ ലാവണ്യയെയും കയറില്‍ കെട്ടി ഇക്കരേയ്ക്ക് എത്തിച്ചു. ലാവണ്യയുടെ നിലയില്‍ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായിതന്നെ ലാവണ്യ കുടുംബത്തിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നു. ഇക്കരെ കാത്തുനിന്ന ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ലാവണ്യയെ പരിശോധിച്ചു.

സമാനതകളില്ലാത്ത രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനാണ് കേരളം ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. മരണവാര്‍ത്തകള്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും കേള്‍ക്കുമ്പോഴും മൈനയുടെ കുഞ്ഞുമുഖം ആശ്വാസമാകുകയാണ്.

Content Highight: 11 month old baby and her family Resuced in Attappaday