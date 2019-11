നോട്ട്ബുക്കിന്റെ പേപ്പറിലെഴുതിയ പരാതിയുമായി ഒരു എല്‍പി സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിയതിനെക്കാളേറെ പോലീസുകാരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയത് അവന്റെ പരാതിയാണ്. സൈക്കിള്‍ കടയില്‍ നന്നാക്കാനേല്‍പിച്ച തന്റെയും അനിയന്റെയും സൈക്കിളുകള്‍ തിരികെ കിട്ടാനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പത്തുവയസുകാരന്‍ പരാതിയുമായി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിയത്.

കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടിയ്ക്കടുത്ത് മേപ്പയ്യൂരാണ് സംഭവം നടന്നത്. എളമ്പിലാട് എല്‍പി സ്‌കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയായ ആബിനാണ് നോട്ട്‌ബുക്കിൽ നിന്ന് കീറിയെടുത്ത പേപ്പറില്‍ നീല മഷിപ്പേന കൊണ്ടെഴുതിയ പരാതിയുമായി മേപ്പയ്യൂര്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേനിലെത്തിയത്. നന്നാക്കാനേല്‍പിച്ച സൈക്കിളുകള്‍ തിരികെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണമെന്നാണ് നവംബര്‍ 25 ന് ആബിന്‍ നല്‍കിയ പരാതിയിലെ ആവശ്യം.

എസ് ഐയെ അഭിസംബോധന ചെയ്താണ് പരാതിയെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 'എന്റെയും അനിയന്റെയും സൈക്കിള്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ അഞ്ചിന് നന്നാക്കാന്‍ കൊടുത്തതാണ്. ഇതു വരെ നന്നാക്കി തന്നിട്ടില്ല. ഇരുനൂറ് രൂപയും അന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു. വിളിച്ചാല്‍ ഫോണെടുക്കാറില്ല. എടുത്താല്‍ നന്നാക്കുമെന്ന് പറയും. കടയില്‍ പോയി നോക്കിയാല്‍ അടച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പോയി അന്വേഷിക്കാന്‍ വീട്ടില്‍ വേറെ ആരുമില്ല. അത് കൊണ്ട് സാര്‍ ഇത് ഒന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് വാങ്ങിത്തരണം.' ഇതാണ് പരാതിയിലുള്ളത്.

നിസാരപരാതികളുമായി പലപ്പോഴും കുട്ടികള്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ വരാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലൊന്ന് ഒരുപക്ഷേ ആദ്യമാകാം. പത്ത് വയസ് മാത്രമുള്ള ഒരു കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് സ്‌റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കാനെത്തിയത് പോലീസുകാരില്‍ മതിപ്പുളവാക്കിയെന്നത് തീര്‍ച്ച. പരാതിയില്‍ അന്വേഷണം നടത്തി അവര്‍ ആബിന് മറുപടിയും നല്‍കി. വ്യാഴാഴ്ച സൈക്കിളുകള്‍ നന്നാക്കി നല്‍കുമെന്ന് മെക്കാനിക് ഉറപ്പുനല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവര്‍ ആബിനെ അറിയിച്ചു. അസുഖവും മകന്റെ വിവാഹവും കാരണം ദിവസങ്ങളോളം കട തുറക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നതെന്ന്‌ മെക്കാനിക് പറഞ്ഞതായാണ് വിവരം.

