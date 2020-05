കൊല്ലം: 10 ദിവസം പ്രായമുളള പെണ്‍കുഞ്ഞ് ഉള്‍പ്പടെ ആറുപേര്‍ക്ക് കൊല്ലത്ത് ഞായറാഴ്ച കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

മെയ് 23 ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് പാരിപ്പള്ളി ഗവ.മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സയില്‍ പ്രവേശിച്ച കല്ലുവാതുക്കല്‍ സ്വദേശിയായ യുവതി(33)യുടെ കുഞ്ഞിനാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചികിത്സയിലിരിക്കേ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞിന് യുവതി ജന്മം നല്‍കിയത്. ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതില്‍ ഏററവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാളാണ് പത്തുദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ്.

മെയ് 20 ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും പുറപ്പെട്ട സ്‌പെഷല്‍ ട്രെയിനില്‍ 22 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ കൊല്ലം അരിയനല്ലൂര്‍ സ്വദേശിയായ 22കാരന്‍, മുംബൈയില്‍ നിന്ന് മെയ് 25 ന് ഡല്‍ഹി -തിരുവനന്തപുരം രാജ്ധാനി എക്‌സ്പ്രസില്‍ 26ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയമുംബൈയില്‍ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന തൃക്കോവില്‍വട്ടം കണ്ണനല്ലൂര്‍ കുരീപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ 28 കാരി, മെയ് 26 ന് മുംബൈ താനെയില്‍ നിന്നും സ്‌പെഷല്‍ ട്രെയിനില്‍ പുറപ്പെട്ട് 27 ന് പുലര്‍ച്ചെ എറണാകുളത്തു നിന്നും കെ.എസ്ആര്‍.ടിസിയില്‍ കരുനാഗപ്പള്ളി വഴി കൊല്ലത്ത് എത്തിയ തലവൂര്‍ സ്വദേശിയായ 23 കാരന്‍, ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ കൊട്ടിയം സ്വദേശിയായ നാല്‍പ്പത്തിയാറുകാരന്‍ എന്നിവരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മറ്റുള്ളവര്‍.



കൊല്ലത്ത് 35 പേരാണ് നിലവില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പരിചരണത്തിലുള്ളത്. 23 പേര്‍ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടു.

