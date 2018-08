ന്യൂഡല്‍ഹി: കണ്ണൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് പ്രവേശനത്തിന് കര്‍ശന വ്യവസ്ഥകളുമായി സുപ്രീംകോടതി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കോളേജ് ഒരുകോടി രൂപ നല്‍കണമെന്ന് കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. സെപ്റ്റംബര്‍ ഇരുപതിനകം തുക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കണമെന്നും കോടതിയുടെ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

പ്രവേശന ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസിലാണ് ചിലവിനത്തില്‍ ഈടാക്കുന്ന തുക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നല്‍കാന്‍ ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടത്. അയോഗ്യരാക്കിയ 180 വിദ്യര്‍ത്ഥികളുടെ പക്കല്‍ നിന്നും ഈടാക്കിയ 10 ലക്ഷം രൂപ 20 ലക്ഷം രൂപയായി സെപ്റ്റംബര്‍ മൂന്നിനകം തിരിച്ച് നല്‍കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

സെപ്റ്റംബര്‍ മൂന്നിനകം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തുക നല്‍കിയതിന്റെ രേഖകള്‍ പ്രവേശന മേല്‍നോട്ട സമിതിക്ക് നല്‍കിയാല്‍ കണ്ണൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിന് ഈ അദ്ധ്യയന വര്‍ഷം അഡ്മിഷന്‍ നടത്താനാകും എന്ന് കോടതി ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

ജസ്റ്റിസ് ആര്‍. രാജേന്ദ്രബാബു കമ്മിറ്റി നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കണ്ണൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജിനുള്ള പ്രവേശനാനുമതി ആരോഗ്യ സര്‍വകലാശാല റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ പ്രവേശനം റദ്ദായതോടെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട

വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കിയ തുക തിരികെ നല്‍കാന്‍ കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതു നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല. ഇതിനാലാണു വിഷയത്തില്‍ സുപ്രീംകോടതി കര്‍ശനമായ വ്യവസ്ഥകള്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്

അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം സുപ്രീം കോടതി ബാര്‍ അസോസിയേഷനും അഡ്വക്കേറ്റ് ഓണ്‍ റെക്കോഡ് അസോസിയേഷനും നല്‍കണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ContentHighlights: 1 crore to relief fund by kanoor medical college, supreme court order to kanur medical college, kerala floods, kerala rain havoc