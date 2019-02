കോഴിക്കോട്: അയല്‍ക്കാരന്‍ വഴി കൊട്ടിയടച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അടക്കമുള്ള മൂന്ന് വീട്ടുകാര്‍ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ഒമ്പതാംവാര്‍ഡിലെ പാഴൂരിലാണ് സംഭവം. ഇവിടെ ഏകദേശം എണ്‍പത് വര്‍ഷത്തോളമായി താമസിച്ച് വരികയായിരുന്ന ചാലിക്കുഴി ആമിനയ്ക്കും കുടുംബത്തിനുമാണ് അയല്‍ക്കാരനില്‍ നിന്നും ദുരനുഭവമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ഇവര്‍ താമസിച്ച് പോന്നിരുന്ന വീടിന് പിന്നില്‍ ചാലിക്കുഴി മുഹമ്മദ് എന്നയാള്‍ വീട് വെച്ചതോടെ കാലങ്ങളായി ഈ കടുംബം വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്ന വഴി കൊട്ടിയടക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ മൂന്ന് വീട്ടിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളായ അഞ്ചാംക്ലാസുകാരി നഷ ഫാത്തിമ, ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥി അബു മിഥ്‌ലാജ്, ഒന്നാംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥി മൂസനഫി എന്നിവരുടെ പഠനവും തടസ്സപ്പട്ടു. ഇവര്‍ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളമായി സ്‌കൂളിലേക്ക് പോയിട്ട്. ഇതോടെ വെള്ളിയാഴ്ച വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പേര് വെട്ടുമെന്നും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പഠിക്കുന്ന പാഴൂര്‍ എ.യു.പി സ്‌കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകന്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ചതില്‍ പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ കാരുണ്യത്തിലായിരുന്നു ആമിനയുടേയും സഹോദരികളായ മറിയത്തിന്റേയും ജമീലയുടേയും ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയത്. ഇവരുടെ വീടുകള്‍ അടക്കം നാട്ടുകാരാണ് പണിത് കൊടുത്തത്. വഴി താല്‍ക്കാലികമായി അടക്കുന്നതാണെന്നും വീടിന്റെ തറ പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ വഴി പഴയപടി സ്ഥാപിച്ച് നല്‍കുമെന്നുമായിരുന്നു ആദ്യം മുഹമ്മദ് നാട്ടിലെ മഹല്ല് കമ്മറ്റിയെയും വീട്ടുകാരേയും ധരിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ വീട് പൂര്‍ത്തിയായതോടെ വഴി തുറന്ന് കൊടുക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് പൂര്‍ണമയും കൊട്ടിയടക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ തീര്‍ത്തും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആമിനയും സഹോദരികളും. മുന്നിലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലം മാത്രമാണ് ആമിനയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും നിലവില്‍ പുറത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴി.



ആമിനയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും ഇതിലൂടെ വഴിയുള്ളതായി പൂളക്കോട് വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ആര്‍.ഡി.ഒയ്ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് നീക്കം ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് സബ് ഡിവിഷണല്‍ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതിലൂടെ വഴിയില്ല എന്ന വ്യാജരേഖ ചമച്ച് കോടതിയില്‍ നിന്നും ഇന്‍ജങ്ഷന്‍ ഉത്തരവ് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എതിര്‍കക്ഷി. വഴി നല്‍കുമെന്ന മുഹമ്മദിന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് നിന്നിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നാള്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആമിനയും കുടുംബവും പരാതി നല്‍കാതിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്‍ജങ്ഷന്‍ ഉത്തരവ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് വീട്ടുകാര്‍ക്കും നാട്ടുകാര്‍ക്കും അയല്‍ക്കാരന്റെ ചതി മനസ്സിലായതും.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കൂളില്‍ പോവാന്‍ പറ്റാത്ത കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പാഴൂര്‍ എ.യു.പി സ്‌കൂളിലെ പ്രധാനധ്യാപകന്‍ പി.സി ജോസഫ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്കും ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിലും പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രധാനധ്യാപകനെ ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായും പരാതിയുണ്ട്.

നിലവില്‍ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്തിലൂടെയുള്ള താല്‍ക്കാലിക വഴി ഏത് നിമിഷവും തടസ്സപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. നാട്ടുകാര്‍ ഒന്നടങ്കം ആമിനയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും പിന്തുണയുമായി ഉണ്ടെങ്കിലും അധികാരികളില്‍ നിന്നുള്ള അനുകൂല ഉത്തരവ് ഉടന്‍ ഉണ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാര്‍.

