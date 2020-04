കൊച്ചി: കോവിഡ് 19 അസുഖം ആരും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരില്ലെന്നും നമ്മളായിട്ട് പുറത്തുപോയി വാങ്ങാതിരുന്നാല്‍ മതിയെന്നും രോഗവിമുക്തനായി ആശുപത്രി വിട്ട ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍ കെ.കെ.അനീഷ്. കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ നിന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ആയി പോകവേ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അനീഷ്.

കോടനാട് ഫാമിലി ഹെല്‍ത്ത് സെന്ററിലെ ജൂനിയര്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറാണ് അനീഷ്. ഏപ്രില്‍ ഒന്നിനാണ് അനീഷിനെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അനീഷ് കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടതോടെ എയര്‍പോര്‍ട്ട് ഡ്യൂട്ടിയ്ക്കിടെ കോവിഡ് പിടിപെട്ട രണ്ട് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും രോഗമുക്തരായി.

രോഗം പകരാതിരിക്കാന്‍ പരമാവധി വീട്ടില്‍ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്നതു തന്നെയാണ് മാര്‍ഗമെന്ന് അനീഷ് പറയുന്നു. നമ്മളായിട്ട് അസുഖം പോയി വാങ്ങരുത്, ആരും വീട്ടില്‍ കൊണ്ടുവന്ന് രോഗം തരില്ല. എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായി പോകേണ്ടിവന്നതിനാലാണ് എനിക്ക് രോഗം വന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരെ ഉള്‍പ്പെടെ പരിശോധിക്കേണ്ടിവന്നു. എന്നാല്‍, ആവശ്യമില്ലാത്തവര്‍ ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തിറങ്ങരുത്.

മികച്ച ചികിത്സയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. ക്ലീനിങ് ജോലിക്കാര്‍ മുതല്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ വരെ വളരെ കരുതലോടെയാണ് നമ്മെ പരിചരിക്കുന്നത്. തകര്‍ന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പിന്തുണ നല്‍കുന്ന ബലം വലുതാണ്. രോഗം വന്നാലും ഭയക്കേണ്ടതില്ല. സാധാരണ വൈറസ് രോഗം പോലെയേ ഉള്ളൂ. മനസ്സ് ശാന്തമാക്കി സ്‌ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അനീഷ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്‌ക്രീനിങ് ഡെസ്‌കിലായിരുന്നു മാര്‍ച്ച് 21നും 23നും അനീഷിന് ഡ്യൂട്ടി. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ പ്രകടമാകാതെയാണ് അനീഷിന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയത്. ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ജൂനിയര്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ സന്തോഷ് കുമാറുമായി അടുത്തിടപഴകിയിരുന്നു. സന്തോഷ് കുമാര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രി വിട്ടിരുന്നു.

