തൊടുപുഴ: കമ്പകക്കാനം കൂട്ടക്കൊലക്കേസില്‍ ഇനിയും കൂടുതല്‍പേര്‍ പ്രതികളായേക്കുമെന്ന് സൂചന. ഇടുക്കി എസ്പി കെ.ബി.വേണുഗോപാല്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം.

കൃത്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് പങ്കാളിത്തമുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ രണ്ട് പ്രതികളാണ് കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത്. ഇവര്‍ നേരിട്ട് കൊലപാതകം നടത്തിയെന്നാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. കേസില്‍ സാക്ഷികളില്ലാത്തതിനാല്‍ ഫോണ്‍ വിവരങ്ങളിലൂടെയും വിവിധ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളിലൂടെയുമാണ് പ്രതികളെ കണ്ടെത്തിയത്. മന്ത്രവാദവും പണമിടപാടുകളുമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതല്‍ അന്വേഷിച്ചാല്‍ മാത്രമേ കൃത്യത്തില്‍ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ മറ്റാര്‍ക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാവൂ. വഴിത്തിരിവുകള്‍ കേസിലുണ്ടായാല്‍ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവര്‍ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറിയേക്കാമെന്നും എസ്.പി പറഞ്ഞു.

കൊല്ലപ്പെട്ട കൃഷ്ണന്റെ സഹായി അനീഷ് അടിമാലി സ്വദേശിയായ ലീബീഷ് എന്നിവരാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍. ഇവര്‍ക്ക് പുറമേ കൃഷ്ണനുമായി സാമ്പത്തിക ഇടടപാടുകള്‍ നടത്തിവന്ന ചിലരും കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്.

