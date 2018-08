കാസര്‍കോട്: കേന്ദ്രത്തോട് കേരളം നീതി കാട്ടുന്നില്ലെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ അഡ്വ.പി.എസ്.ശ്രീധരന്‍പിള്ള. 15,000 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം നല്കിയിട്ടും ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് കേരളം ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അന്തരിച്ച മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എ.ബി വാജ്പയിയുടെ ചിതാഭസ്മ നിമജ്ജന യാത്രാ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പ്രളയദുരിതത്തില്‍ അകപ്പെട്ട കേരളത്തിന് ഒപ്പം നിന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആരോപണങ്ങളാണ് അഴിച്ചുവിടുന്നത്. 15,000 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം നല്‍കിയിട്ടും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലടക്കം കേന്ദ്രത്തിനും ബിജെപിക്കുമെതിരേ വ്യാപക പ്രചരണമാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രളയ ദുരിതം ആരംഭിച്ച് രണ്ടാം ദിനം തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കേരളത്തിലെത്തി സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. കേരളത്തിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെപ്പോലും അവഗണിച്ച് ദുരിതക്കെടുതിയനുഭവിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ സമയം കണ്ടെത്തി. എന്നാല്‍, മലയാളിയല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ നേതാവ് ഇവിടേക്കെത്തിയോ എന്നും ശ്രീധരന്‍ പിള്ള ചോദിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കുമില്ലാത്ത എന്ത് തിരക്കാണ് എഐസിസി നേതാക്കള്‍ക്ക് എന്നായിരുന്നു ശ്രീധരന്‍ പിള്ളയുടെ വിമര്‍ശനം. അടിക്കടി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടത്തല്‍ മാത്രമാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനം. അത് തങ്ങളുടെ രീതിയല്ല. സേവാഭാരതിയും ബിജെപിയും യുവമോര്‍ച്ചയും സേവനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ ചരിത്രത്താളുകളില്‍ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പത്രവാര്‍ത്തകളില്‍ നിറയുന്നതിലും മഹത്തരമാണ് അതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങള്‍ അമേരിക്കയിലേതു പോലെയാകരുതെന്നും ശ്രീധരന്‍ പിള്ള പറഞ്ഞു.

content highlights: Kerala does not do justice to the central government says P.S.Sreedharan Pillai, BJP, KeralaFloodAid