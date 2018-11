തിരുവനന്തപുരം: പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഐ.പി.എസ് അസോസിയേഷന്‍ രംഗത്ത്. ശബരിമലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി.ജി.പിക്കും ഐ.പി.എസ് കൂട്ടായ്മ പരാതി നല്‍കി.

വ്യക്തിപരമായുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ നേരിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ദുസ്സഹമാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജാതി പറഞ്ഞ് വരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. ശബരിമല വിവാദങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണ് ഐ.പി.എസ് കൂട്ടായ്മയുടെ ഇടപെടല്‍.

ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്‍ജികളില്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിന്നും ഇടക്കിടെ പരാമര്‍ശം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വരും. ഈ വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും ഐ.പി.എസ് അസോസിയേഷന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

