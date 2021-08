കല്‍പ്പറ്റ: 'എന്റെ മകനാണിത്. ഇവന്‍ ജനിച്ചത് എന്റെ കണ്‍മുന്നിലാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതിന് മുന്‍പ് ഞാനാണ് ഈ മുഖം കണ്ടത്', രാഹുലിനോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരോട് രാജമ്മ പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് കൈയ്യിലിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് രാഹുലിന് നല്‍കി.

'ഇത് തരുന്നതിന് എനിക്ക് ആരുടെയും അനുവാദം വേണ്ട. ഇത് അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്', സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഒരു താക്കീതും.

കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷനും വയനാട് എംപിയുമായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി രണ്ടുദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് വയനാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴായായിരുന്നു നാടകീയവും വികാരഭരിതവുമായ രംഗങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയത്. രാഹുലിന്റെ ജനന സമയത്ത് പരിചരിച്ച നേഴ്സ് ആണ് ബത്തേരി നായ്ക്കട്ടി സ്വദേശി വാവത്തില്‍ രാജമ്മ. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ കാണുന്നതിനും സ്നേഹം പുതുക്കുന്നതിനും വഴിയില്‍ കാത്തുനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

