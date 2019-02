കൊച്ചി: കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ബന്ധുവിന്റെ വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഡല്‍ഹിയ്ക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ അതൊരു ദുരന്തത്തില്‍ കലാശിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല. എട്ടാം തീയതി വിവാഹ ചടങ്ങുകള്‍ കഴിഞ്ഞ് മറ്റു ബന്ധുക്കളെ കാണാനും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനുമാണ് പതിമൂന്നംഗ സംഘം ഡല്‍ഹിയില്‍ തുടര്‍ന്നത്. കളിച്ചും ചിരിച്ചും ഉല്ലാസകരമായിരുന്ന അഞ്ചു ദിനങ്ങള്‍ പൊടുന്നനെ ദുരന്തത്തിന് വഴിമാറുകയായിരുന്നു.

ഡല്‍ഹി കരോള്‍ബാഗിലെ അര്‍പിത് പാലസില്‍ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയുണ്ടായ തീപ്പിടിത്തത്തിലാണ് കൊച്ചി ചേരാനെല്ലൂര്‍ സ്വദേശി നളിനിയമ്മ, മക്കളായ വിദ്യാസാഗര്‍, ജയശ്രീ എന്നിവര്‍ മരിക്കുന്നത്. തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായെന്നും ജയശ്രീ മരിച്ചെന്നും പുലര്‍ച്ചെ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടവര്‍ ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ നടുക്കം മാറും മുമ്പേ നളിനിയമ്മയുടെയും വിദ്യാസാഗറിന്റെയും മരണവാര്‍ത്തയെത്തി.

നളിനിയമ്മ, മക്കളായ വിദ്യാസാഗര്‍, സോമശേഖരന്‍, സുധ, ജയശ്രീ, വിദ്യാസാഗറിന്റെ ഭാര്യ മാധുരി, മകന്‍ വിഷ്ണു, സോമശേഖരന്റെ ഭാര്യ ബീന, സുധയുടെ ഭര്‍ത്താവ് സുരേന്ദ്രന്‍, ജയശ്രീയുടെ മകന്‍ ഗൗരീശങ്കര്‍, നളിനിയമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ മകള്‍ സരസ്വതി, ഭര്‍ത്താവ് വിജയകുമാര്‍, മകന്‍ ശ്രീകേഷ് എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

അപകട വിവരമറിഞ്ഞ് ചേരാനല്ലൂരിലെ വീട്ടില്‍ എത്തിയവര്‍



ഇന്നലെ രാത്രിവരെ ഡല്‍ഹിയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഫോണിലൂടെയും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പങ്കുവച്ചിരുന്നതായി ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു. സംഘം ഇന്നു രാവിലെ അമൃത് സറിലേക്ക് പോകാനിരിക്കെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പതിനേഴാം തീയതി മടങ്ങുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്.

ചോറ്റാനിക്കരയിലാണ് ജയശ്രീ താമസിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ബന്ധുക്കള്‍ മിക്കവരും ചേരാനെല്ലൂരില്‍ അടുത്തടുത്ത വീടുകളിലാണ് താമസം. ദുരന്തവാര്‍ത്ത അറിഞ്ഞതോടെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരുമായി നിരവധി പേരാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: 9 Dead include 3 malayalees As Fire Breaks Out At Delhi Hotel