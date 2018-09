കൊച്ചി: പീഡനപരാതിയില്‍ ബിഷപ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ അറസ്റ്റ് വൈകിയേക്കുമെന്ന് അന്വേഷണസംഘം സൂചന നല്‍കി. ബിഷപ്പിനെ ചേദ്യം ചെയ്യുന്നത് വൈക്കത്ത് വച്ച് തന്നെയായിരിക്കും.

ബിഷപ്പിന് കൂടുതല്‍ സമയം നല്കിക്കൊണ്ടുള്ള നിലപാട് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് വൈകിക്കാനുള്ള അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വൈക്കത്തു നിന്ന് മാറ്റാന്‍ സാധ്യതയുള്ളൂ.

ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം. ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം അന്വേഷണസംഘത്തിന് മുമ്പില്‍ ഹാജരാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. മൂന്നു ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വേണമെന്നാണ് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

ബിഷപ്പിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ മാസം 25ലേക്ക് കോടതി മാറ്റിയിരുന്നു. അറസ്റ്റ് വേണമോ എന്ന് പോലീസിന് തീരുമാനിക്കാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു.

