കീരിത്തോട്: ഇടുക്കി കീരിത്തോടിന് സമീപം ഗൃഹനാഥന്റെ ആത്മഹത്യാഭീഷണി. അധികൃതര്‍ അവഗണിക്കുന്നെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് അഞ്ചല്‍കുന്നില്‍ വീട്ടില്‍ വേലായുധന്‍ ആത്മഹത്യാഭീഷണി മുഴക്കിയത്. ഉരുള്‍പൊട്ടലിനെത്തുടര്‍ന്ന് വേലായുധന്റെ വീടിന്റെ മുന്‍ഭാഗം തകര്‍ന്നുപോയിരുന്നു. തന്നെ സഹായിക്കാനോ സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിക്കാനോ അധികൃതര്‍ ആരും തയ്യാറായില്ലെന്നാരോപിച്ചാണ് ഇയാള്‍ ആത്മഹത്യാഭീഷണി മുഴക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞദിവസം ഉരുള്‍പൊട്ടലുണ്ടായത് വേലായുധന്റെ വീടിന് മുന്നിലാണ്‌. ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ രണ്ട് പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ദുരന്തക്കെടുതിഅനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും അധികൃതര്‍ തന്നെ അവഗണിക്കുകയാണെന്നാരോപിച്ചാണ് വേലായുധന്‍ വീടിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് ആത്മഹത്യാഭീഷണി മുഴക്കിയത്. ഇയാളുടെ വീടിന് സമീപത്തുകൂടിയാണ് ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ വഴിയേ പോയ ജനപ്രതിനിധികളെയും ഇയാള്‍ കയര്‍ എടുത്തുയര്‍ത്തിക്കാണിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍, വേലായുധനെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ലെന്നും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങള്‍ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് വില്ലേജ് അധികൃതര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ പറയുന്നത്. ഇതിനോടൊന്നും അനുകൂലമായ പ്രതികരണമല്ല വേലായുധന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായതെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു. പോലീസും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും സ്ഥലത്തെത്തി മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട ശ്രമങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലാണ് വേലായുധനെ അനുനയിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്.

