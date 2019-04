ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തില്‍ കോളനിവാഴ്ചയുടെ ക്രൂരത അടയാളപ്പെടുത്തിയ ജാലിയന്‍വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയുടെ നൂറാം വാര്‍ഷികദിനമാണ് ശനിയാഴ്ച. ഈ വേളയിലാണ് അന്നത്തെ സംഭവത്തില്‍ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസാ മേയ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഖേദപ്രകടനം. മാപ്പു പറയണമെന്നാണ് ഏറെക്കാലമായി ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യമെങ്കിലും ഖേദപ്രകടനം ബ്രിട്ടന്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്തായാലും, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇങ്ങനെയൊരു മനംമാറ്റത്തിന് കേരളത്തിന് അഭിമാനിക്കാം. ജാലിയന്‍വാലാബാഗ് വിഷയത്തില്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ പ്രത്യേക ചര്‍ച്ച നടന്നപ്പോള്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തോടു മാപ്പു പറയാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രമേയം പാസ്സാക്കണമെന്നു വാദിച്ചത് രണ്ടു മലയാളി എം.പിമാരായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം എം.പി ശശി തരൂരും പാലക്കാട് എം.പി എം.ബി.രാജേഷും.

ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തില്‍ ഫെബ്രുവരി 13നായിരുന്നു ലോക്സഭയിലെ ചര്‍ച്ച. കേന്ദ്ര സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രി മഹേഷ് ശര്‍മ അവതരിപ്പിച്ച ജാലിയന്‍വാലാബാഗ് സ്മാരക നിയമഭേദഗതിയിന്മേലായിരുന്നു ചര്‍ച്ച. ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷനെ സ്മാരക ട്രസ്റ്റില്‍ നിന്നു നീക്കിയ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. മോദിസര്‍ക്കാര്‍ ചരിത്രം മായ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷനേതാക്കളുടെ വിമര്‍ശനം. ഈ ചര്‍ച്ചയില്‍ തന്നെയാണ് ശശി തരൂരും എം.ബി.രാജേഷും ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും മാപ്പു ചോദിച്ച് ഏകകണ്ഠമായി ലോക്സഭ പ്രമേയം പാസ്സാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

കൊളോണിയല്‍ ആധിപത്യത്തിന്റെ കൊടുംക്രൂരതയായിരുന്നു ജാലിയന്‍വാലാബാഗെന്ന് തരൂര്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ പറഞ്ഞു. നിരപരാധികളുടെ രക്തം ചീന്തി. ആ ക്രൂരത വലിയൊരു ദുരന്തമായിരുന്നു. അതു മറച്ചുവെയ്ക്കാനും അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്ത് ഒരു വസ്ത്രമാര്‍ക്കറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ശ്രമം. എന്നാല്‍, സ്മാരകം നിര്‍മിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍കൈയെടുത്തു. ഇതിനായി കോണ്‍ഗ്രസിനു സംഭാവന നല്‍കാന്‍ ജനങ്ങളോടു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അഭ്യര്‍ഥനയുണ്ടായി.

ജാലിയന്‍വാലാ ബാഗ് സ്മാരകം



1919-20 കാലയളവില്‍ ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് പത്തു ലക്ഷം രൂപ പിരിച്ചുകിട്ടി. ഇന്നത്തെ പത്തു കോടി മൂല്യമുള്ളതാണ് അന്നത്തെ പത്തു ലക്ഷം. 1951ല്‍ ജവാഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സ്മാരകത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി ഒരു ട്രസ്റ്റുണ്ടാക്കി. ഇതിനായി ലോക്സഭയില്‍ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത് ഭരണഘടനാശില്‍പി അംബേദ്കറായിരുന്നുവെന്നും ശശി തരൂര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജാലിയന്‍വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയുടെ നൂറാം വാര്‍ഷികവേള ബ്രീട്ടീഷുകാരില്‍ നിന്നും മാപ്പു ചോദിക്കേണ്ട സമയമാണെന്നും അതിനു പാര്‍ലമെന്റംഗങ്ങള്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി നില്‍ക്കണമെന്നും ശശി തരൂര്‍ പ്രസംഗത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജാലിയന്‍വാലാസ്മാരകത്തിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു എം.ബി.രാജേഷിന്റെ ചര്‍ച്ച. അടുത്തിടെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം അവിടെ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോഴുള്ള അനുഭവവും അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു. സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന മക്കള്‍ക്ക് ജാലിയന്‍വാലാബാഗിലെ രക്തസാക്ഷികളായവരുടെ ത്യാഗം പഠിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു എന്റെ സന്ദര്‍ശനം. സ്മാരകത്തിന്റെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ആന്റ് സൗണ്ട് ഷോ ഫണ്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ചതായി എനിക്കറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജാലിയന്‍വാലാബാഗ് സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ ചെയര്‍മാനായ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഫെബ്രുവരി ആറിന് കത്തുമയച്ചു. ഒരു മറുപടിയും ലഭിച്ചില്ല.

ജാലിയന്‍വാലാബാഗുമായി എന്താണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രശ്നമെന്നെനിക്കറിയില്ല. സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധവാദവും രാജ്യത്തെ മതേതര ഐക്യത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണവുമൊക്കെയാണ് ജാലിയന്‍വാലാബാഗിലെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ യഥാര്‍ഥപാഠം. അതിന്റെ സൂത്രധാരനായ ജനറല്‍ ഡയറോടു പകരംവീട്ടിയ ഉദ്ധം സിങ് ലണ്ടനില്‍ പിടിക്കപ്പെട്ടു. വിചാരണയ്ക്കിടെ ജഡ്ജി പേരെന്തെന്നു ചോദിച്ചപ്പോള്‍ റാം മുഹമ്മദ് സിങ് എന്നായിരുന്നു ഉദ്ധം സിങ്ങിന്റെ മറുപടി. അതാണ് ജാലിയന്‍വാലാബാഗ് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ പാഠം. ആ മണ്ണില്‍ വീണത് ഹിന്ദുവിന്റെയും മുസ്ലീമിന്റെയും സിഖുകാരന്റെയുമൊക്കെ ചോരയായിരുന്നു. ജാലിയന്‍വാലാബാഗ് കുരുതിക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരില്‍ നിന്നും മാപ്പു ചോദിച്ച് ലോകസഭ പ്രമേയം പാസ്സാക്കണം.-എം.ബി.രാജേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content highlights: MB Rajesh and Sasi tharoor advocates in Parliament to ask Britain to say sorry on Jalian Wala Bhag incident