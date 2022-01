കേരളത്തില്‍ ഭൂനിരപ്പിലൂടെ ഒരു അര്‍ധാതിവേഗറെയില്‍പ്പാത നിര്‍മിക്കാനാവില്ല. വേണ്ടത് തൂണുകളിലൂടെ 350കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍പോകുന്ന അതിവേഗ റെയില്‍പ്പാതയാണ്ഇ.ശ്രീധരന്‍ മാതൃഭൂമി പ്രതിനിധിക്ക്‌ നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ നിന്ന്....

കേരളത്തില്‍ ഒരു അതിവേഗപാത ആവശ്യമല്ലേ

= കേരളത്തിന് ഒരു പാത ആവശ്യമാണ്. അതിവേഗമായാലും സെമിസ്പീഡായാലും ശരി. റോഡുകള്‍ ഇനി വികസിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാല്‍ കേരളത്തിലാണ് കൂടുതല്‍ വാഹനപ്പെരുപ്പമുള്ളത്. ആയിരം ആളുകള്‍ക്ക് 450 വാഹനം. റോഡ് ഇനി എടുക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് റെയില്‍പ്പാതതന്നെയാണു വേണ്ടത്. പക്ഷേ, ഈ സമയത്ത് ഇത്രവലിയ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

കേരളത്തില്‍ സെമി ഹൈസ്പീഡ് ലൈന്‍ പ്രായോഗികമാണോ

= പ്രായോഗികമാണ്. പക്ഷേ, നിലവിലെ കെ-റെയില്‍ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല.

എന്താണ് നിലവിലെ പദ്ധതിയുടെ പ്രശ്‌നം

= പ്രധാനപ്രശ്‌നം ഇതൊരു സെമി ഹൈസ്പീഡ് പാതയാണ്. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലാണ് ഇത് നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിവേഗപാത ഗ്രൗണ്ട് ലെവലില്‍ നിര്‍മിക്കാറില്ല. ഒന്നുകില്‍ എലിവേറ്റഡ്, അല്ലെങ്കില്‍ അണ്ടര്‍ഗ്രൗണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്.

പദ്ധതിയുടെ എന്‍ജിനിയറിങ് സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ്

= നിലവിലെ പദ്ധതിക്ക് ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. 530 കിലോമീറ്ററില്‍ 280 കിലോമീറ്ററും പാടത്തുകൂടിയാണ് പോകുന്നത്. ആറുമീറ്ററും ഏഴുമീറ്ററുമൊക്കെ ഉയര്‍ത്തേണ്ടിവരും. ഉയര്‍ത്തിയാലും അത് താഴ്ന്നുപോകും. താഴ്ന്നുപോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു പാത നിര്‍മിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. നിലത്തുകൂടി പോകുന്ന സെമിസ്പീഡ് ലൈന്‍ ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ പശുക്കള്‍, മൃഗങ്ങള്‍, ആളുകള്‍ ഒന്നും അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ പാടില്ല. അതിന് വേലികെട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. മതില്‍തന്നെ പണിയണം. അതിന്റെ ആഘാതം വളരെ വലുതാവും. താഴ്ന്നുപോകും എന്നതു തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്രശ്‌നം. താഴ്ന്നുപോകാതിരിക്കാന്‍ നിലം ദൃഢപ്പെടുത്തണം. അതിന് ചെലവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനെക്കാള്‍ഭേദം എലിവേറ്ററിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അതിന്റെ ചെലവ് ഒന്നും ഇവര്‍ എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

കേരളത്തിന് യോജിച്ചതല്ല ഈ പദ്ധതി എന്നാണോ?

= ഈ പദ്ധതി കേരളത്തിന് യോജിച്ചതേ അല്ല. ഇത്രയും ജനങ്ങള്‍ തിങ്ങിത്താമസിക്കുന്ന നാട്ടില്‍ രണ്ടുവശത്തും മതില്‍കെട്ടുന്ന ഒരു പദ്ധതി എങ്ങനെ നടപ്പാക്കാനാണ്.

ഇതുപോലെ ഒരു സെമി ഹൈസ്പീഡ് പദ്ധതി താങ്കള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നില്ലേ

= ഹൈസ്പീഡ് പദ്ധതിയാണ് ഞാന്‍ കൊണ്ടുവന്നത്. കാര്യമായി വ്യത്യാസമില്ല. മണിക്കൂറില്‍ 200 കിലോമീറ്ററാണ് സെമി ഹൈസ്പീഡില്‍ വേഗം. ഹൈസ്പീഡില്‍ 350കി.മീ വേഗത്തില്‍ വരെ ഓടിക്കാം. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് കണ്ണൂര്‍വരെയായിരുന്നു ആ പദ്ധതി. കണ്ണൂരില്‍നിന്ന് രണ്ടരമണിക്കൂര്‍കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം എത്താം. കണ്ണൂരില്‍നിന്ന് കാസര്‍കോട്ടേക്ക് പാത ആവശ്യമില്ല. യാത്രക്കാര്‍ കുറവാണ്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ എടുത്താണ് പഠനം നടത്തിയത്. ഡി.പി.ആര്‍. തയ്യാറാക്കാന്‍ മൂന്നുവര്‍ഷമെടുത്തു.

സെമി ഹൈസ്പീഡ് പ്രായോഗികമല്ലെങ്കില്‍ ഹൈസ്പീഡ് പ്രായോഗികമാകുന്നത് എങ്ങനെ

= ഹൈസ്പീഡ് പാത നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് തൂണിനു മുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കില്‍ ടണലില്‍ കൂടിയാണ്. നിലത്തുകൂടി എടുത്തിട്ടില്ല. കേരളത്തില്‍ നിലത്തുകൂടി പാത എടുക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയപ്പോള്‍ സാങ്കേതിക ഉപദേശത്തിനായി നാല് ജാപ്പനീസ് വിദഗ്ധര്‍, മൂന്ന് സൗത്ത് കൊറിയന്‍ വിദഗ്ധര്‍ എന്നിവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ മുമ്പ് ഇതുപോലെയുള്ള പാതകള്‍ ചെയ്ത ആളുകളാണ്. ഈ പദ്ധതിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിദഗ്ധരുമില്ല. അതിവേഗപാതയ്ക്ക് ഇത്രയും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ആ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചത്

= 2010ലാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത്. ഡി.എം.ആര്‍.സി. 2013-ല്‍ പദ്ധതി സമര്‍പ്പിച്ചു. ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി സര്‍ക്കാരിനാണ് സമര്‍പ്പിച്ചത്. ഇടതു സര്‍ക്കാരാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതെങ്കിലും പിന്നീടുവന്ന ഇടത് സര്‍ക്കാര്‍ അതിവേഗപാത വേണ്ടാ എന്നും സെമിസ്പീഡ് മതിയെന്നും നിലപാട് എടുത്തു. 75,000 കോടി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക കണക്കാക്കിയ പദ്ധതി ഏഴുവര്‍ഷംകൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ 95,000 കോടി വരും. നിലവിലെ കെ-റെയില്‍ പദ്ധതി പണി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുമ്പോള്‍ 1.10 ലക്ഷം കോടി വരും. 10 വര്‍ഷമെങ്കിലുമെടുക്കും അത് പൂര്‍ത്തിയാകാന്‍.

അന്ന് പദ്ധതി തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കില്‍?

= പകുതിയെങ്കിലും കമ്മിഷന്‍ ചെയ്യാമായിരുന്നു; ഡി.എം.ആര്‍.സി. ആയിരുന്നു നിര്‍മാണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതെങ്കില്‍. കേരള സര്‍ക്കാരാണെങ്കില്‍ ഇരട്ടിസമയം എടുക്കും. എടപ്പാളില്‍ ഒരു ചെറിയ മേല്‍പ്പാലം ഉണ്ടാക്കാന്‍ രണ്ടരവര്‍ഷമെടുത്തു. ഡി.എം.ആര്‍.സി. പാലാരിവട്ടം പാലം നിര്‍മിച്ചത് അഞ്ചാറുമാസംകൊണ്ടാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസം.

എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന് പ്രാപ്തിയില്ലാത്തത്

= കേരളസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം എടുക്കില്ല. പ്രാപ്തിയുള്ള എന്‍ജിനിയേഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കില്ല. ഡി.എം.ആര്‍.സി.യുടെ രീതി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. വേഗം തീരുമാനം എടുക്കും. ഹൈക്ലാസ് വര്‍ക്ക് ആയിരിക്കും.

ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതി എങ്ങനെ നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം

= ഇതുപോലെ ഒരു പദ്ധതി രണ്ടുമൂന്ന് കൊല്ലത്തിനെങ്കിലും കേരളം ഏറ്റെടുക്കരുത്. സംസ്ഥാനം വലിയ കടബാധ്യതയിലാണ്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനം നടന്നിട്ടില്ല. കണ്ണൂരില്‍ പഠനം തുടങ്ങി എന്നുപറയുന്നു. അത് സാമൂഹികാഘാത പഠനമാണോ, പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനമാണോ എന്നു വ്യക്തമല്ല. വലിയ പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാതലത്തില്‍ ആഘാതപഠനം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പാത മുഴുവനായി എടുക്കണം. ജില്ല അടിസ്ഥാനമാക്കി എടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ്.

ഹൈസ്പീഡ് പാത തന്നെയാണോ കേരളത്തില്‍ നിര്‍മിക്കേണ്ടത്

= ഹൈസ്പീഡ് ലെവലില്‍ത്തന്നെ ചെയ്യണം. തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ഒരിടത്തും 350 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ ഓടിക്കാറില്ല. വേഗം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. ഈ സമയത്ത് ഒന്നും നടപ്പാക്കാന്‍പറ്റില്ല. അന്നാണെങ്കില്‍ പറ്റുമായിരുന്നു. ശമ്പളം കൊടുക്കാന്‍പോലും പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണിപ്പോള്‍.

