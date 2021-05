അഹമ്മദാബാദ്: ഇന്ത്യന്‍ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനിയായ സിഡസ് കാഡിലയുടെ കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ സികോവ്-ഡി (ZyCoV-D)ക്ക് അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അധികം താമസിക്കാതെ അനുമതി ലഭിച്ചേക്കും. സികോവ്-ഡിയുടെ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സിഡസ് കാഡില ഈ മാസം ഇന്ത്യയില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യാ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഈ മാസം തന്നെ അനുമതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

അനുമതി ലഭിച്ചാല്‍, ഇന്ത്യയില്‍ ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കുന്ന നാലാമത്തെ വാക്‌സിനാകും കാഡിലയുടെ സികോവ്-ഡി. പ്രതിമാസം ഒരു കോടി ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നത്. വാക്സിന്‍ ഉല്‍പാദനം പ്രതിമാസം 3-4 കോടി ഡോസായി ഉയര്‍ത്തുന്നതിനായി മറ്റ് രണ്ട് നിര്‍മാണ കമ്പനികളുമായി ചര്‍ച്ചകളും നടത്തുന്നുണ്ട്.

കോവിഷീല്‍ഡിനും കോവാക്‌സിനും പിന്നാലെ അഞ്ച് വാക്സിനുകള്‍ക്ക് ഈ വര്‍ഷം തന്നെ അനുമതി നല്‍കിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. സ്പുട്നിക് വി വാക്‌സിന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയും നല്‍കി. ജോണ്‍സണ്‍ ആന്‍ഡ് ജോണ്‍സണ്‍, നൊവാക്സ്, സിഡസ് കാഡില, ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ മൂക്കിലൂടെ നല്‍കുന്ന വാക്സിന്‍ എന്നിവയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്.

