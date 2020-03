മുംബൈ: കൊറോണ ഭീതിയും ആശങ്കയും നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അത് ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖല ഓണ്‍ലൈന്‍ വിതരണ സംവിധാനമായിരിക്കും. കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങി രാജ്യമാകെ ഒരു അടച്ചുപൂട്ടലിലേക്ക് കടന്നപ്പോള്‍ അത് കൂടുതല്‍ ദുഷ്‌കരമായെന്നാണ് സോമാറ്റോ, സ്വിഗ്ഗി തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണവിതരണ കമ്പനികൾ നല്‍കുന്ന വിവരം.

ഹോട്ടലുകളും ക്ലൗഡ് കിച്ചണുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാം തങ്ങളുടെ സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തിയ സാഹചര്യത്തില്‍ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ കൂടിയാണ്. ഡെലിവറി ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നവരെ പ്രാദേശിക അധികൃതര്‍ തിരിച്ചയ്ക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

മിക്ക ഹോട്ടലുകളും അണ്‍സര്‍വിസബിള്‍ മോഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ ഭക്ഷണം ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചാലും ആളുകള്‍ക്ക് അതിന് പറ്റില്ല. ഇനി സര്‍വീസ് നല്‍കുന്ന ഹോട്ടലുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ തന്നെ അവിടേക്ക് ഡെലിവറി ബോയ്സിനെ പ്രാദേശിക അധികൃതര്‍ കടത്തിവിടാത്ത സാഹചര്യമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുമായി സംസാരിച്ച് ഇതിന് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നാണ് ഭക്ഷണവിതരണ കമ്പനികളില്‍ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിവരം. ഭക്ഷണം നല്‍കുക എന്നത് അവശ്യസേവനമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് ഡെലിവറിയില്‍ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉടന്‍ പരിഹരിക്കുമെന്നും കമ്പനികള്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

താത്കാലീക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അത് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുമായി സംസാരിച്ച് പരിഹാരമുണ്ടാക്കും. ഭക്ഷണം വേണ്ടവര്‍ക്ക് അത് കൃത്യമായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ കൈകൊള്ളുമെന്നും കമ്പനികള്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോമാറ്റോ സ്ഥാപകന്‍ ദീപിന്ദര്‍ ഗോയലാണ് കാര്യങ്ങള്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

We are working through the teething issues due to the lock-down with active support from central & state governments and leaders. [1/4]