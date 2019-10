ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം സുരക്ഷാ സേനയുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരില്‍ മുൻ അൽ ഖ്വെയ്ദ കമാൻഡർ സക്കീര്‍ മൂസ്സയുടെ പിന്‍ഗാമിയും. അല്‍ഖ്വെയ്ദ കശ്മീര്‍ യൂണിറ്റ് തലവന്‍കൂടിയായ ഹമിദ് ലെല്‍ഹരി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കശ്മീര്‍ പോലീസ് അറിയിച്ചു.

അവന്തിപോരിന്റെ അതിര്‍ത്തിപ്രദേശത്താണ് ചൊവ്വാഴ്ച്ച ഏറ്റമുട്ടല്‍ നടന്നത്. ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്ന് തീവ്രവാദികളില്‍ 30 കാരനായ ലെല്‍ഹാരിയും ഉള്‍പ്പെടുന്നതായി കശ്മീര്‍ പോലീസ് പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് അറിയിച്ചത്. പ്രദേശത്ത് തീവ്രവാദികളുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ തിരിച്ചലിനിടെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്.

ഹമിദ് ലെല്‍ഹാരിയെ കൂടാതെ നവീദ് ടാക്, ജുനൈദ് ഭട്ട് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട മറ്റു തീവ്രവാദികള്‍. മെയ് മാസം സക്കീര്‍ മൂസ്സയുടെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് ലെല്‍ഹാരിയെ പുതിയ കമാന്‍ഡറായി അല്‍ഖ്വെയ്ദ നിശ്ചയിച്ചത്.

ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദുമായി ബന്ധമുള്ള അന്‍സാര്‍ ഗസ്വത്തുല്‍ ഹിന്ദ് എന്ന ഭീകര സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങള്‍ കൂടിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരെന്നും ആ സംഘടന ഇതോടെ തുടച്ച് നീക്കപ്പെട്ടെന്നും കശ്മീര്‍ പോലീസ് തലവന്‍ അറിയിച്ചു. അതേ സമയം ഈ സംഘടന മറ്റൊരു പേരില്‍ ഉയര്‍ന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യതയും അദ്ദേഹം തള്ളികളഞ്ഞില്ല.

